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Yurtdışı uçuşları ne zaman açılır? Dış hatlar ne zamana kadar kapalı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 17:08 | Son Güncelleme

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için pek çok önlem alınıyor ki buna seyahat kısıtlamaları da dahil. Şehirler arası otobüs yolcuklarına sınırlamalar getirilirken yurtdışı uçuşlar durdurulmuştu. Peki dış hatlar ne zamana kadar kapalı kalacak. Yurtdışı uçuşlar ne zaman açılacak? Özellikle yurtdışında yakınları ve işleri olanlar merak içinde...

Yurtdışı uçuşları ne zaman açılır? Dış hatlar ne zamana kadar kapalı?

Koronavirüs salgını hayatımızı pek çok açıdan kısıtlamamamıza yol açtı. Günlük yaşantımız pek çok şeyle beraber seyahetlerimizi de askıya almak zorunda kaldık. Buna yurtdışı uçuşları da dahil. Özellikle yurtdışında akrabaları olanlar, yurtdışında işleri olanlar dış hatlar ne zaman açılacak merak ediyorlar?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

  • Koronavirüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türk Hava Yolları yurtdışı uçuşlarını 20 Mayıs 2020’ye kadar durdurduğunu duyurdu.

  • Pegasus Havayolları da benzer şekilde 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini ilan etti.

Tabii koronavirüs salgının seyrine göre bu tarihlerin uzama ihtimali de göz önüne alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
yurtdışı uçuşları dış hatlar

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