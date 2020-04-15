Yurtdışı uçuşları ne zaman açılır? Dış hatlar ne zamana kadar kapalı?

Koronavirüs salgını hayatımızı pek çok açıdan kısıtlamamamıza yol açtı. Günlük yaşantımız pek çok şeyle beraber seyahetlerimizi de askıya almak zorunda kaldık. Buna yurtdışı uçuşları da dahil. Özellikle yurtdışında akrabaları olanlar, yurtdışında işleri olanlar dış hatlar ne zaman açılacak merak ediyorlar?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türk Hava Yolları yurtdışı uçuşlarını 20 Mayıs 2020’ye kadar durdurduğunu duyurdu.

Pegasus Havayolları da benzer şekilde 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini ilan etti.

Tabii koronavirüs salgının seyrine göre bu tarihlerin uzama ihtimali de göz önüne alınmalıdır.

