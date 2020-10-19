Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi

Günümüzde kargo gönderimi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Resmi evrak, kişisel eşya gibi kargo gönderimlerinin dışında, artık online platformlardan yaptığımız işlemlerde de ürünlerimiz bize kargo yolu ile ulaşıyor. Bu sürecin doğası gereği kargolarımız hakkında kargo şirketleri ile iletişim halinde olmamız gerekebiliyor. Bu iletişim için farklı alternatifler mevcut. Sizler için Yurtiçi Kargo iletişim bilgilerini ve hangi kanallar üzerinden iletişime geçeceğinizi kapsamlı bir şekilde ve en kolay hali ile ele aldık. İşte Yurtiçi Kargo iletişim bilgilerine dair ihtiyacınız olan tüm bilgiler... Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetleri Yurtiçi Kargo'ya ulaşmak için ilk yöntemlerden birisi telefon ile iletişime geçmektir. Bilgi almak ve talepte bulunmak için işlemlerinizi Yurtiçi müşteri hizmetlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Yurtiçi Kargo telefon numarası olarak 444 99 99'u arayabilirsiniz. Çağrı merkezinin bulunduğu bu hat üzerinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz: Gönderilerinizin durumu

Adresinizden kargo aldırma

Size en yakın şube ve iletişim bilgilerini edinme Uluslar arası gönderilerinizi sorgulama Her türlü görüş, öneri ve şikayet Ürün ve hizmetler hakkında bilgi alma Müşteri temsilcisi ile görüşme Yapmak istediğiniz işlem için size söylenen numarayı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilirsiniz. İşleminizin türüne bağlı olarak bazı işlemler otomatik olarak gerçekleşir. Ancak her türlü talebinizde müşteri temsilcisine bağlanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yurtiçi Kargo Genel Müdürlük Çağrı merkezinin yönlendirmesi ile bazı işlemlerinizi Yurtiçi Kargo genel merkezinden gerçekleştirmeniz gerekebilir. Bunun için ihtiyacınız olacak Yurtiçi Kargo genel müdürlük iletişim ve adres bilgileri aşağıdaki gibidir: Adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 17/19 Kargo Plaza Sarıyer / İSTANBUL

Telefon numarası: 0212 365 2365

Faks numarası: 0212 365 24 79

İnternet sitesi: yurticikargo.com Yurtiçi Kargo genel müdürlük dışında bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için ise TIKLAYINIZ! Yurtiçi Kargo Web Sitesi İşlemleri Yuriçi Kargo resmi web sitesinde yapmak istediğiniz tüm işlemleri detaylı bir şekilde, nasıl yapacağınızı anlatıyor. Özel durumlar haricinde tüm işlemlerinizi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan adres üzerinden Yurtiçi Kargo'nun web sitesine kolayca ulaşabilirsiniz.

Bu web sitesi üzerinden Yurtiçi Kargo'nun size sunmuş olduğu tüm kampanyalara da ulaşıp inceleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra işlemlerinizi Yurtiçi Kargo'nun oluşturmuş olduğu Bireysel İnternet şubesi üzerinden kolayca halledebilirsiniz. Bu platformu kullanabilmeniz için öncelikle bir şifre belirleyerek üyelik oluşturmanız gerekiyor. Aynı şekilde kurumsal müşteriler için de Kurumsal İnternet şubesi platformu bulunuyor. Her ikisi için de aşağıda paylaşmış olduğumuz adresi kullanabilirsiniz. Yurtiçi Kargo web sitesi üzerinden işlem yapmak için TIKLAYINIZ! Yurtiçi Kargo Bireysel internet şubesine giriş yapmak için TIKLAYINIZ! Yurtiçi Kargo Kurumsal internet şubesine giriş yapmak için TIKLAYINIZ! Yurtiçi Kargo Canlı Destek Yurtiçi Kargo'nun web sitesinde canlı destek hizmeti bulunmuyor. Canlı destek almak için çağrı merkezini arayıp müşteri temsilcisi ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Yurtiçi Kargo Mobil Uygulaması İşlemlerinizi mobil cihazınız üzerinden hızlıca gerçekleştirebilmek adına Yurtiçi Kargo web sitesi haricinde mobil uygulamayı da kullanabilirsiniz. Uygulama hem Android cihazlar hem de Apple cihazlar için geçerli olup, Google Play veya App Store üzerinden indirilebiliyor.