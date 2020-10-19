Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi

Günümüzde kargo gönderimi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Resmi evrak, kişisel eşya gibi kargo gönderimlerinin dışında, artık online platformlardan yaptığımız işlemlerde de ürünlerimiz bize kargo yolu ile ulaşıyor. Bu sürecin doğası gereği kargolarımız hakkında kargo şirketleri ile iletişim halinde olmamız gerekebiliyor. Bu iletişim için farklı alternatifler mevcut. Sizler için Yurtiçi Kargo iletişim bilgilerini ve hangi kanallar üzerinden iletişime geçeceğinizi kapsamlı bir şekilde ve en kolay hali ile ele aldık. İşte Yurtiçi Kargo iletişim bilgilerine dair ihtiyacınız olan tüm bilgiler...
Yurtiçi Kargo'ya ulaşmak için ilk yöntemlerden birisi telefon ile iletişime geçmektir. Bilgi almak ve talepte bulunmak için işlemlerinizi Yurtiçi müşteri hizmetlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Yurtiçi Kargo telefon numarası olarak 444 99 99'u arayabilirsiniz. Çağrı merkezinin bulunduğu bu hat üzerinden aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
Gönderilerinizin durumu
Adresinizden kargo aldırma
Size en yakın şube ve iletişim bilgilerini edinme
Uluslar arası gönderilerinizi sorgulama
Her türlü görüş, öneri ve şikayet
Ürün ve hizmetler hakkında bilgi alma
Yapmak istediğiniz işlem için size söylenen numarayı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilirsiniz. İşleminizin türüne bağlı olarak bazı işlemler otomatik olarak gerçekleşir. Ancak her türlü talebinizde müşteri temsilcisine bağlanarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Çağrı merkezinin yönlendirmesi ile bazı işlemlerinizi Yurtiçi Kargo genel merkezinden gerçekleştirmeniz gerekebilir. Bunun için ihtiyacınız olacak Yurtiçi Kargo genel müdürlük iletişim ve adres bilgileri aşağıdaki gibidir:
Adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 17/19 Kargo Plaza Sarıyer / İSTANBUL
Telefon numarası: 0212 365 2365
Faks numarası: 0212 365 24 79
Yurtiçi Kargo genel müdürlük dışında bölge müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için ise TIKLAYINIZ!
Yuriçi Kargo resmi web sitesinde yapmak istediğiniz tüm işlemleri detaylı bir şekilde, nasıl yapacağınızı anlatıyor. Özel durumlar haricinde tüm işlemlerinizi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda yer alan adres üzerinden Yurtiçi Kargo'nun web sitesine kolayca ulaşabilirsiniz.
Bu web sitesi üzerinden Yurtiçi Kargo'nun size sunmuş olduğu tüm kampanyalara da ulaşıp inceleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra işlemlerinizi Yurtiçi Kargo'nun oluşturmuş olduğu Bireysel İnternet şubesi üzerinden kolayca halledebilirsiniz. Bu platformu kullanabilmeniz için öncelikle bir şifre belirleyerek üyelik oluşturmanız gerekiyor. Aynı şekilde kurumsal müşteriler için de Kurumsal İnternet şubesi platformu bulunuyor. Her ikisi için de aşağıda paylaşmış olduğumuz adresi kullanabilirsiniz.
Yurtiçi Kargo web sitesi üzerinden işlem yapmak için TIKLAYINIZ!
Yurtiçi Kargo Bireysel internet şubesine giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
Yurtiçi Kargo Kurumsal internet şubesine giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
Yurtiçi Kargo'nun web sitesinde canlı destek hizmeti bulunmuyor. Canlı destek almak için çağrı merkezini arayıp müşteri temsilcisi ile iletişime geçmeniz gerekiyor.
İşlemlerinizi mobil cihazınız üzerinden hızlıca gerçekleştirebilmek adına Yurtiçi Kargo web sitesi haricinde mobil uygulamayı da kullanabilirsiniz. Uygulama hem Android cihazlar hem de Apple cihazlar için geçerli olup, Google Play veya App Store üzerinden indirilebiliyor.
Yurtiçi Kargo şikayet bildirimlerinizi tüm iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunlara ek olarak aşağıda paylaşmış olduğumuz web sayfası üzerinden Bize Ulaşın bölümündeki online form üzerinden her türlü öneri ve şikayet kaydı oluşturabilirsiniz. Burada hızlı ve çözüm odaklı geri dönüşler için iletişim bilgilerinin eksiksiz girilmesi önemlidir. Böylece ilettiğiniz şikayet ile ilgili sizlere sağlıklı bir geri bildirim yapılabilecektir.
İlgili alanlara ad, soyad, kimlik numarası, telefon numarası, gönderi kodu gibi bilgileri girerek kaydınızı oluşturabilirsiniz.
Yurtiçi Kargo şikayet formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!
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