Yurtta kış

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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 00:34 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak başladı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda ekiplerin çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 6 saat süren tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından trafik akışı, çift yönlü olarak kontrollü sağlamaya başladı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüşmüş, yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana gelmişti.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmış, kara yolu ve Kula Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
E-96 İzmir-Ankara karayolu kara yolları ekipleri Kula Kula Belediye trafik ulaşıma açıldı

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