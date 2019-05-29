Yürümede gecikmenin nedeni D vitamini eksikliği olabilir

D vitamini eksikliğinin yetişkinlere göre 6-36 aylık bebeklerde daha sık kemik hastalığı olarak görüldüğünü, belirtilerinin ise iştahsızlık, kilo alamama, kemik ağrıları, gelişme geriliği, yürümede gecikme ve diş çıkmasında gecikme olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, “Daha sağlıklı bir yaşam için her yaş grubundaki çocuk ve yetişkinlerin özellikle güneşli zamanlarda kapalı ortamlardan çıkıp uygun sürelerde güneş almaları oldukça faydalı” dedi.

Gelişmiş ülkelerde nadir görülen raşitizm, Türkiye’de 0-3 yaş grubunda yaklaşık yüzde 6 oranında görülüyor. Özellikle D vitamini eksikliği olan, hamileliğinde güneşten uzak kalan kadınların bebeklerinde D vitamini eksikliğinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç, “D vitamini eksikliğini önlemenin en doğal yolu, güneş görmektir. Kronik hastalıkları olanların, hamilelerin ve yaşlıların özellikle yaz döneminde güneşin en zararlı olacağı 11.00-15.00 saatleri dışındaki saatlerde güneşe çıkmaları daha uygun olur. Bebeklerin bezli oldukları dönemde haftada 3 kez 10 dakika, annelerin ise en azından el ve yüz açık olacak şekilde haftada 3 kez 20 dakika güneş görmeleri uygundur” önerisinde bulundu.