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Yürümekte zorlanınca kaykay ile çay dağıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

BURSA'da günde 10 kilometre yol yürüyerek çay dağıtan Vedat Güngör (52) sağlık problemleri çıkınca müşterisinin oğlunda gördüğü elektrikli kaykayı satın aldı.

Yürümekte zorlanınca kaykay ile çay dağıtıyor

Serkan AKKUŞ - Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - BURSA'da günde 10 kilometre yol yürüyerek çay dağıtan Vedat Güngör (52) sağlık problemleri çıkınca müşterisinin oğlunda gördüğü elektrikli kaykayı satın aldı. Belirli bir süre kaykay dersi alan Güngör artık çayları elektrikli kaykay ile dağıtıyor.
Bursa'da çay ocağı işleten Vedat Güngör (52), günde yaklaşık 10 kilometre yol kat ettiği için çeşitli sağlık problemleriyle karşılaştı. İşini yapamayacak duruma gelen Güngör, ilginç bir yönteme başvurarak çay ocağını işletmeye devam etti. İşletmesini kapatmayan Güngör, müşterisinin oğlundan gördüğü elektrikli kaykay satın alarak kullanmayı öğrendi. Belirli bir süre kaykayla pratik yapan Güngör artık elektrikli kaykay ile müşterilerine çay dağıtıyor.
Kaykay ile çay dağıtmaya başladığından beri ağrılarının azaldığını ve müşterilerin memnuniyetinin artığını dile getiren Vedat Güngör, "Daha önce özel bir fabrikada çalışıyordum fakat işten çıkardılar. Ben de bunun üzerine kenarda bulunan birikimim ile bu iş merkezinde bir çay ocağı satın aldım. Çalıştığım yerde neredeyse günde 10 kilometre yürüyorum, rahatsızlandım. Bu rahatsızlıkla ilgili bir sene boyunca tedavi gördüm ancak sonuç alamadım ve yürümekte zorluk çekmeye başladım. Birgün bir müşterimizin oğlunda elektrikli kaykay gördüm. 'Ben de binebilir miyim?' diye sorunca denememi söylediler. Önce oğlumun desteği ile üzerine çıktım, bir saatlik denemeden sonra öğrendim. Daha sonra müşteriye çay götürür hale geldim, duruma baktığımda beni yormadığını gördüm. Hemen bir elektrikli kaykay siparişi verdim. Kaykay gelince artık bütün işlerimi onunla halletmeye başladım. Müşteriler de bu uygulamadan memnun kaldı çünkü çaylar daha hızlı ve sıcak gitmeye başladı. Beni kaykay üzerinde gören müşteriler şaşırdı. İlk bir hafta biraz acemilik çeksek de 8 aydır kullanıyorum ve memnunum. Hakikaten işi bırakma noktasındaydım ama şuanda çok rahatım" diye konuştu.
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Yürümekte zorlanınca kaykay ile çay dağıtıyorYürümekte zorlanınca kaykay ile çay dağıtıyorYürümekte zorlanınca kaykay ile çay dağıtıyorYürümekte zorlanınca kaykay ile çay dağıtıyor

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