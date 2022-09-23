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Yürüyüş sırasında yüzlerce arının saldırısına uğradı! Bilinç kaybı yaşadı...

23.09.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Yavuz Telli, yürüyüş yaptığı sırada yüzlerce arının saldırısına uğradı ve bilincini kaybetti. Telli'yi arıların sahibi kurtardı. Kafasında 300 civarı arı iğnesi olduğunu söyleyen Telli, "Bir gün boyunca yoğun bakımda kaldım" dedi.

Yürüyüş sırasında yüzlerce arının saldırısına uğradı! Bilinç kaybı yaşadı...

Olay, Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün üyesi olan Yavuz Telli, kulübünün Ekim ayında başlayacak yürüyüş parkurları öncesinde solo yürüyüşü yapmak için dün sabah 07.00 sıralarında Güzelçamlı’ya gitti. Yürüyüş sırasında yüzlerce arının saldırısına uğrayan ve bilinç kaybı yaşayan Telli’yi arıların sahibi kurtardı. Aracıyla ilçe merkezine kadar götürüp, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Telli'nin bu akşam durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkartıldı.

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‘YÜZLERCE ARININ SALDIRISINA UĞRADIM KAFAMDA HİÇ BOŞ YER KALMADI’

Bu akşam kendine gelen Telli, başından geçen korku dolu anları şu ifadeler ile anlattı; “Sabah 07.00’de yeni dönem solo yürüyüşü başlatmak amacıyla Güzelçamlı Başçeşme’den Kızılan’a geçtim ve Kartal kayalarına çıktım. Oradan da yumurta tepesine indiğimde olanlar oldu. Bine yakın arı kovanıyla karşılaştım. Oradan ayrılırken de yüzlerce arının saldırısına uğradım. Kafamda hiç boş yer kalmamıştı ve saplanan iğneler kafamda korkunç ağrı veriyordu. Yaklaşık 5 dakika yardım edin diye bağırdım. İmdadıma arı sahipleri yetişti ve kafamı oradaki hayvanların su içtiği yere soktular ve kafamdaki arıların gitmesini sağladılar. Üzerime sürekli su dökerek ateşimi söndürmeye çalıştılar. Zeytinyağı ve şekerli su içirdiler” dedi.

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‘KAFAMDA 300 CİVARI ARI İĞNESİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM’

Telefon çekmediği için 112’yi arayamadıklarını söyleyen Telli; “Davutlar'a Mehmet beyin arazi aracıyla ulaşabildik. Orada 112’yi arayabildiler ve Davutlar’a gelen ambulansla Söke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındım. Kafamda 300 civarı arı iğnesi olduğunu öğrendim ve ilk müdahale yapıldı. Bir gün boyunca yoğun bakımda kalmışım” şeklinde konuştu.

‘ARILARA KARŞI ALERJİMİN OLMAYIŞI BENİ KURTARDI’

Kendini ölmekten kurtaran arı kovanlarının sahibi Mehmet Beye teşekkür ettiğini söyleyen Telli,  “En büyük şansım arı sahiplerinin beni kurtarması ve arılara karşı alerjimin olmayışı beni kurtardı. Tabi çoklu arı sokmalarında alerji olmasa bile kalp krizine yol açtığı için kurtulma şansı çok zayıf olabilirdi” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
arı saldırı
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