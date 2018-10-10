Yürüyüş yolunda mahsur kalan kadınları sahil güvenlik kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yolunda havanın kararmasıyla mahsur kalan kadınları sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Yanıklar Mahallesi'ndeki Günlüklü Koyu'nda doğa yürüyüşüne çıkan 20 kişilik Likya Kadınları yürüyüş grubu, bir süre ilerledikten sonra hava karardı. Havanın kararmasıyla ormana girmeyen grup, Tehneli mevkisinde sahile çıkarak sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi.
Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, kadınları mahsur kaldıkları yerden alarak karakola getirdi.
Gruptaki kadınlardan Müge Erkartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda yürüyüşe çıktıklarını söyledi.
Patikanın bir kısmında yürüyüş sırasında çok zorlandıklarını ve yorulduklarını ifade eden Erkartal, "Devam edemeyeceğimizi düşündük. İnlice'ye yakın bir yerde kaldık. Hava da kararınca ormana girmemek için deniz kenarına çıktık ve sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedik. Hepimiz sağlıklıyız. Sahil güvenlik ekiplerine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
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