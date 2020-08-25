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Yusufeli Barajı şantiyesinde vakalar arttı, yeni önlemler alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 11:42 | Son Güncelleme

Artvin'de, yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES şantiyesinde, artan vaka sayılarıyla birlikte yeni koronavirüs önlemleri alındı.

Yusufeli Barajı şantiyesinde vakalar arttı, yeni önlemler alındı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yusufeli Barajı ve HES şantiyesinde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni kararlar aldı. Konuyla ilgili Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, salgının önlenmesi için birçok tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile Yusufeli Barajı Rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında Covid-19 pozitif vakalarının yoğun bir şekilde arttığı anlaşılmış olup, 24 Ağustos’tan itibaren yeni kararlar alınmıştır. Şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesine, çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine karar verilmiştir. Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamındaki diğer şantiyelerinde de Covid-19 tedbirleri kapsamında tedbirlerin ve denetimlerin yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararların Artvin genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

(DHA)

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