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Yusufeli'nde, 3 katlı ev yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 00:14 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde çıkan yangında, 3 katlı ev ile bitişiğindeki samanlık kül oldu.

Yusufeli'nde, 3 katlı ev yangında kül oldu

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Demirkent köyünde çıkan yangında, 3 katlı ev ile bitişiğindeki samanlık kül oldu.
Yangın, saat 21:00 sıralarında Yusufeli ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki Demirkent köyünde meydana geldi. Köy Muhtarı Selahattin Satır ile kardeşi Nusret Satır'a ait 3 katlı ahşap evde henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu, Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında patlayan tüp paniğe neden oldu. Yangında, 3 katlı ev ile yanındaki samanlık kül oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Evi yanan Demirkent Köyü Muhtarı Selahattin Satır, yayladan dönüş yolunda olayı öğrendiğini belirterek "Rüzgar çıkmaması nedeniyle yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü. Köy büyük bir afetten kurtarıldı. Yanan ev yerine gelir. Can kaybı ve yaralımız olmaması tesellimiz oldu" dedi.

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Yusufeli'nde, 3 katlı ev yangında kül olduYusufeli'nde, 3 katlı ev yangında kül olduYusufeli'nde, 3 katlı ev yangında kül olduYusufeli'nde, 3 katlı ev yangında kül oldu

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