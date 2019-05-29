HABER

Yusufeli'nde tekrarlanacak seçimde 3 aday yarışacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran'da tekrarlanacak.

Yusufeli'nde tekrarlanacak seçimde 3 aday yarışacak

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran'da tekrarlanacak. MHP'nin Erdal Demirci'yi çekerek, Aytekin'i destekleyeceği seçimde AK Parti, CHP ve SP'nin adaylar yarışacak.
Yusufeli'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni, ıslak imzalı sandık sonuçlarına göre, 3 oy farkla AK Parti'li aday Eyüp Aytekin kazandı. Seçimde Eyüp Aytekin 1819, CHP'li aday Barış Demirci 1815, MHP'li aday Erdal Demirci 542, SP'li aday Mustafa Aksoy ise 23 oy aldı. CHP tarafından kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçe gösterilerek, olağanüstü itirazda bulunuldu. YSK ise 2 kısıtlı seçmenin oy kullanmaması gerekirken, oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle Yusufeli Belediye Başkanlığı seçimini iptal edip, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Yusufeli'nden 31 Mart'ta aday olan MHP'li Erdal Demirci, çekilirken, 2 Haziran'da AK Parti'li Eyüp Aytekin'in destekleneceği açıklandı. Buna göre, Yusufeli'nde tekrarlanacak belediye başkanlığı seçiminde; AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, CHP'nin adayı Barış Demirci ve SP'nin adayı Mustafa Aksoy yarışacak. Yusufeli'nde, 20 sandıkta, 5 bin 219 seçmen oy kullanacak. İlçede saat 07.00'de başlayacak oy kullanma işlemi, saat 16.00'da sona erecek.

FOTOĞRAFLI

Yusufeli'nde tekrarlanacak seçimde 3 aday yarışacakYusufeli'nde tekrarlanacak seçimde 3 aday yarışacakYusufeli'nde tekrarlanacak seçimde 3 aday yarışacakYusufeli'nde tekrarlanacak seçimde 3 aday yarışacak

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Bakan Soylu: "İstanbul’a 27 polis merkezi kurulacak”Bakan Soylu: "İstanbul’a 27 polis merkezi kurulacak”
Toptan: Yerel yöneticiler etik kurullara uyarsa, Türkiye mutluluk adası olurToptan: Yerel yöneticiler etik kurullara uyarsa, Türkiye mutluluk adası olur

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'dan yeni parti sinyali

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Operasyon günü Irak'tan ziyaret!

Binali Yıldırım, BBP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

'BBP camiasının gönlünü kırmışsam, üzmüşsem...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Soylu: Bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.