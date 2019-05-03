Yüz felci geçirince arkadaşıyla birlikte erken teşhis sistemi geliştirdi

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Buse Yaren Tekin, 1.5 yıl önce geçirdiği yüz felci sonrası sağlığına kavuşurken, yaşadığı zorlukları başkalarının yaşamaması için arkadaşı Arzu Yıldız ile birlikte yıl sonu bitirme ödevi olarak yüz felcini uzman yardımı almadan teşhis edebilen mobil uygulama geliştirdi.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Buse Yaren Tekin, 1.5 yıl önce geçirdiği yüz felci sonrası yaşadığı sıkıntıların başkalarının da yaşamaması adına hastalığı boyunca ona destek olan aynı bölümden arkadaşı Arzu Yıldız ile erken teşhis için sistem geliştirmeye karar verdi. Yaptıkları yazılım ile FaCiPa isimli projeyle öğrenciler, yüz felci hastalığına yakalanma riski olan bireylerin mobil cihazlarından uygulamayı yükleyerek belirli bir oranda ön teşhis koymalarını hedefliyor.

Mobil tabanlı bir uygulama olan FaCiPa, gerekli görüntü işleme teknikleri ile desteklenerek kişide yüz felci teşhisinde kullanılacak yöntemlerin (kaşları kaldırmak, ıslık çaldırmak, dişleri göstererek gülümseme) analiz edilmesini sağlıyor.

Projenin mimarlarından olan Buse Yaren Tekin, 1.5 yıl önce geçirdiği yüz felci sonrası yaşadığı zorlu sürecin başkaların yaşamaması adına arkadaşı ile böyle bir proje geliştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Yüz felci geçirdiğini bir haftalık süreçte hiçbir şey fark etmediğini anlatan Tekin, “ İlk olarak kulak çınlaması ile doktora gittim, oda fark edemedi. Bir hafta sonra belirli fonksiyonları yerine getiremeyince, doktor kaşları kaldırmak, ıslık çaldırmak, dişleri göstererek gülümseme gibi işlemleri yaptırınca bana yüz felci olduğumu söyledi. Ben bu rahatsızlığı geçirene kadar yüz felci hastalığı olduğunu da bilmiyordum. Yüz felci kulağın arkasında beyne giden fasiel sinirin zedelenmesi sonucu oluyor. Genel de soğuk hava, ısı değişimi, stres bu hastalığı neden oluyor. Arkadaşımla birlikte bilgisayar mühendisliği öğrencisi olunca yüz felcini teşhis eden mobil bir uygulama geliştirmek istedik. Çünkü ben çok zorlu bir süreç yaşadım. Fizyo terpi, elektro terapi, ısı tedavisi ve kortizon tedavisi aldım. 6 aylık bir süreçte arkadaşımda benimle birlikte zorlandı. Ben yaşadım başkalarının yaşamasını istemiyorum. O yüzden ön teşhis olarak uzman yardımı almadan uzmana yönlendirebileceğimiz bir proje geliştirmek istedik” dedi.

“Bir probleme çözüm üretmek istedik”

Tekin, böyle bir uygulamanın Türkiye’de olmadığını ve yapılmadığını fark ettiklerini de kaydederek, “Bir probleme çözüm üretmek istedik. Yurt dışında fizyoterapist cihazlar yapılmış ama mobil uygulama göremedik. Onun için kişilerin kolayca ulaşabileceği mobil uygulama ile onlara yardımcı olmak istedik. Bu sistemi geliştirmeye devam ediyoruz. Çok zor bir rahatsızlık geçirdim. İyileşeceğimi açıkçası düşünmüyordum. Şimdi bu hastalığa çare olmak istiyoruz. Bu erken teşhis çok önemli ve bu rahatsızlık fazla ilerlemeden onlar yardımcı olarak uzmana yönlendirmek amaçlı bir uygulama geliştirmeyi düşündüm. Bu proje bittikten sonra arkadaşımla geliştirebilirsek, hastanelerde kullanılmak üzere bir donanım cihazı geliştirerek, kendisini teşhis ederek şayet yüz felci ise hastane içinde uzama direk yönlendiren bir cihaz yapmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Arkadaşının yaşadığı zor süreci onunla birlikte yaşayan Arzu Yıldız ise, “ Yüz felci erken teşhisin çok önemli olduğu bir hastalık. Biz bunu maalesef çok yakın bir şekilde öğrendik. Arkadaşım 6 aylık zorlu bir süreçten geçti. Biz kimsenin böylesi zorlu bir süreçten geçmesini istemediğimiz için erken teşhisin bu kadar önemli olduğu bir hastalıkta erken teşhis uygulaması yapmak istedik. İlk olarak doktorlarla görüşerek bu teşhisi nasıl yaptıklarını sorduk. Onların bize verdiği bilgiler doğrultusunda kişinin yüzün bir tarafındaki kasları kullanamadığını, gülümseyemediğini, kaşlarını kaldıramadığını, ıslık çalamadığını belirttiler. Bizde belirtileri uygulamamızda tanımlayarak teşhis koyabiliyoruz. En yaygın iletişim araçlarının mobil cihazlar olduğu için sağlığın çok önemli olduğu bu dünyada herkese ulaşım diyerek, mobil tabanlı bir uygulama yapmaya karar verdik” dedi.