Yüz hatlarına çekicilik katan uygulama Bişektomi ve Agassi hakkında bilmeniz gerekenler

Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bişektomi&agassi - yanak inceltme hakkında tüm püf noktaları bizler için anlattı.

Estetik operasyon trendleri arasında son yıllarda yanak inceltme uygulamaları giderek popüler hale gelmeye başladı. Bu uygulamalar arasında Bişektomi ve Agassi yöntemi ön plana çıkıyor. Her iki yöntemde de son derece yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor.

İnce hatlı yüz yapısı daha genç bir görünüm sunar. Bu nedenle yanak bölgesinde fazlalık bazı yöntemler ile alınarak kolayca ortadan kaldırılır. Bişektomi yönteminde yanak ameliyat ile inceltilirken, Agassi yönteminde ameliyata gerek duyulmaz.

BİŞEKTOMİ AMELİYATI HAKKINDA

Bişektomi ameliyatı son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca yaklaşık olarak 20-30 dakika arasında sürer. Bu operasyonda yanağın iç kısmından 'Bichat' adı verilen yağ yastıkçığına ulaşılır ve bu yastıkçık kolay bir şekilde alınır. Bichat yastıkçığının alınması sonrasında açılan kesi 2-3 dikiş ile kolay bir şekilde kapatılabilir.