Yüz hatlarına çekicilik katan uygulama Bişektomi ve Agassi hakkında bilmeniz gerekenler

Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bişektomi&agassi - yanak inceltme hakkında tüm püf noktaları bizler için anlattı.
Estetik operasyon trendleri arasında son yıllarda yanak inceltme uygulamaları giderek popüler hale gelmeye başladı. Bu uygulamalar arasında Bişektomi ve Agassi yöntemi ön plana çıkıyor. Her iki yöntemde de son derece yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor.
İnce hatlı yüz yapısı daha genç bir görünüm sunar. Bu nedenle yanak bölgesinde fazlalık bazı yöntemler ile alınarak kolayca ortadan kaldırılır. Bişektomi yönteminde yanak ameliyat ile inceltilirken, Agassi yönteminde ameliyata gerek duyulmaz.
BİŞEKTOMİ AMELİYATI HAKKINDA
Bişektomi ameliyatı son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca yaklaşık olarak 20-30 dakika arasında sürer. Bu operasyonda yanağın iç kısmından 'Bichat' adı verilen yağ yastıkçığına ulaşılır ve bu yastıkçık kolay bir şekilde alınır. Bichat yastıkçığının alınması sonrasında açılan kesi 2-3 dikiş ile kolay bir şekilde kapatılabilir.
Operasyonda herhangi bir kanama ya da morluk meydana gelmez. Bölgede ödem meydana gelmemesi için bandaj uygulaması yapılır. Bu uygulama sadece 2 gün kalır ve daha sonra alınır. Bişektomi ameliyatı sonrasında daha ince bir yüz ve çıkık elmacık kemikleri elde edilir. Yaklaşık yarım saat süren bir operasyon ile büyük bir değişim ortaya çıkar.
EN BÜYÜK AVANTAJI SOSYAL HAYATA HIZLI DÖNÜŞ: AGASSI
Agassi uygulamasında yanaklar radyofrekans teknolojisi ile inceltilir. Bişektomi gibi ağız içinden gerçekleştirilen bu uygulamada, yanağın alt kısmına yerleştirilen cihazdan monopolar radyofrekans uygulanır. Monopolar radyofrekans ile yağ hücreleri eritilmekte ve kollajen üretimi arttırılır.
Bunun sonucunda ise deri altında yer alan dokularda sıkılaşma meydana gelir. Uygulama sonrasında gözle görülür değişiklikler oluşur. Ancak istenen etkinin ortaya çıkması yaklaşık olarak 2 haftayı bulur. Agassi uygulaması ağrısız bir uygulama olduğu için herhangi bir anestezi işlemine gerek duyulmaz. Elde edilen etkinin kalıcılığını arttırmak için ise 2-3 seans önerilir. Ancak bu durum hastadan hastaya göre değişiklik gösterir. İşlemin en büyük avantajı ise uygulama sonrasında hemen gündelik hayata dönülebilmesidir.
Op. Dr. Mirza Fırat
Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı
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