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Yüz nakli heyecanı saran Leyla öğretmen olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta 1,5 aylıkken başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci, başarılı yüz nakilleriyle adını duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta 1,5 aylıkken başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci, başarılı yüz nakilleriyle adını duyuran Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde umutlu bekleyişini sürdürüyor. İki kez yüz nakli olma şansını yakaladığını ama yaş mevzuatına takıldığını yeni öğrenen genç kızın hayali, yüz naklinin ardından öğretmen olmak.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük kısmı yanan Leyla Demirci’nin yeni bir yüze kavuşması için umutlu bekleyişi sürüyor. Sağlık Bakanlığı ve Kahramanmaraş Valiliğinin devreye girmesiyle Leyla Demirci, gerçekleştirdiği başarılı yüz nakli operasyonlarıyla bilinen AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Hastanede ikinci gününü geride bırakan Leyla Demirci’ye Pazartesi günü bir dizi tetkik ve tahlil yapılacağı bildirildi. Prof. Dr. Ömer Özkan, Leyla Demirci’ye nakil yapmak için hazır olduklarını, sadece uygun donör beklediklerini belirtmişti.
Hastane bahçesinde umutlu bekleyişini sürdüren Leyla, Kahramanmaraş’taki yakınları ile telefonda görüşerek hasret gideriyor. Demirci, yüzünün 1,5 aylıkken çıkan yangında yandığını belirterek, yeni bir yüze kavuşmak için yeniden Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldiğini söyledi. 20 yaşına kadar Gaziantep, Adana ve Ankara’da 30’a yakın ameliyat geçirdiğini anlatan Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye’nin ilk yüz naklinin gerçekleştirilmesinin kendisinde büyük heyecan uyandırdığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı ile Kahramanmaraş Valiliğinin desteğiyle bu kez hastaneye daha umutlu geldiğini anlatan Leyla Demirci, “Pazartesi günü yeniden tahlillerim yapılacak, MR çekilecek. Hazırlıklarım tamamlanıp, uygun donör gelmesini bekleyeceğiz” dedi.
Kendisine iki kez uygun donörün çıktığını ve yaş mevzuatına takıldığını yeni öğrendiğini dile getiren Demirci, “Bu kez 21 yaşıma giriyorum, inşallah yeniden uygun donör bulunur. Diğer yüz nakillerinde bile ben kendim nakil olmuş gibi sevindim” diye konuştu.

"Nakil olursam öğrenime devam edip öğretmen olmak istiyorum"
İki kez gelen donörün yeniden gelmesi için dua eden Demirci, umutlu şekilde bekleyişini sürdürdüğünü belirtti. Okulda arkadaşları ve sokaktaki kişilerin kendisine dalga geçer gibi bakmasının çok üzüntü verici olduğunu dile getiren Demirci, “Annemin zoruyla gittiğim düğünde insanlar beni parmakla gösteriyordu. ‘Yüzü yanmış’ diyorlardı. Düğünlerde hep korkuyor, üzülüyordum. İnşallah nakil olursam istediğim gibi gezip tozmak, makyaj yapmak, saçımı taramak istiyorum. Düğünlere gitmek ise en büyük hayalim” dedi.
Demirci, liseye kadar öğretmeni Eyüp Karataş’ın destekleriyle okuduğunu belirterek, “Nakil olursam öğrenime devam edip öğretmen olmak istiyorum” dedi.

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