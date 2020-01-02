Yüz tanıma teknolojisini kullanarak fotoğraf dağıtım hizmeti veren Photier'in 2019 rakamları

Geçtiğimiz ağustos ayında, etkinliklerin büyüklükleri önemli olmaksızın, her türlü etkinlikte, yüz tanıma teknolojisi kullanarak fotoğraf dağıtım hizmeti veren Photier'den detaylı olarak sizlere bahsetmiştik. Photier'in kullanıldığı etkinliklerde herhangi bir fotoğraf çektirdiğinizde, o fotoğraf sadece sizin telefonunuza geliyor. Platform, hizmeti talep eden bir maratonda, on binlerce fotoğrafı anında binlerce koşucuya ulaştırabildiği gibi, küçük bir düğünde de fotoğraf dağıtım problemini anlık olarak çözebiliyor.

7 MİLYON YÜZ TANIMA VE 1,2 MİLYON FOTOĞRAF



Girişimin 2019 özelinde öne çıkan rakamlarına baktığımızda karşımıza ilgi çekici sonuçlar çıkıyor. 2019'da yıl başında 72 bin 267 kullanıcıya fotoğraf ulaştıran girişim, bugüne kadar 7 milyon adet yüz tanıma gerçekleştirdi. Düğünlerden, kurumsal etkinliklere binlerce etkinlikte Photier kullanıldı ve davetliler etkinlik sona ermeden fotoğraflarına ulaştı. Photier'in kullanıldığı etkinlik sayısında yüzde 300 artış görüldü. Jakarta ve İstanbul maratonlarında da kullanılan Photier ile ilk kez maratonlarda yüz tanıma teknolojisi kullanılmış oldu. Platformda bulunan fotoğraf sayısı 1,2 milyona ulaşırken, Photier'in kullanıcı sayısı yıl sonunda 211 bin 68'e ulaştı.