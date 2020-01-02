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  4. Yüz tanıma teknolojisini kullanarak fotoğraf dağıtım hizmeti veren Photier'in 2019 rakamları

Yüz tanıma teknolojisini kullanarak fotoğraf dağıtım hizmeti veren Photier'in 2019 rakamları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2020 13:22 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ağustos ayında, etkinliklerin büyüklükleri önemli olmaksızın, her türlü etkinlikte, yüz tanıma teknolojisi kullanarak fotoğraf dağıtım hizmeti veren Photier'den detaylı olarak sizlere bahsetmiştik.

Yüz tanıma teknolojisini kullanarak fotoğraf dağıtım hizmeti veren Photier'in 2019 rakamları

Geçtiğimiz ağustos ayında, etkinliklerin büyüklükleri önemli olmaksızın, her türlü etkinlikte, yüz tanıma teknolojisi kullanarak fotoğraf dağıtım hizmeti veren Photier'den detaylı olarak sizlere bahsetmiştik. Photier'in kullanıldığı etkinliklerde herhangi bir fotoğraf çektirdiğinizde, o fotoğraf sadece sizin telefonunuza geliyor. Platform, hizmeti talep eden bir maratonda, on binlerce fotoğrafı anında binlerce koşucuya ulaştırabildiği gibi, küçük bir düğünde de fotoğraf dağıtım problemini anlık olarak çözebiliyor.

7 MİLYON YÜZ TANIMA VE 1,2 MİLYON FOTOĞRAF

Girişimin 2019 özelinde öne çıkan rakamlarına baktığımızda karşımıza ilgi çekici sonuçlar çıkıyor. 2019'da yıl başında 72 bin 267 kullanıcıya fotoğraf ulaştıran girişim, bugüne kadar 7 milyon adet yüz tanıma gerçekleştirdi. Düğünlerden, kurumsal etkinliklere binlerce etkinlikte Photier kullanıldı ve davetliler etkinlik sona ermeden fotoğraflarına ulaştı. Photier'in kullanıldığı etkinlik sayısında yüzde 300 artış görüldü. Jakarta ve İstanbul maratonlarında da kullanılan Photier ile ilk kez maratonlarda yüz tanıma teknolojisi kullanılmış oldu. Platformda bulunan fotoğraf sayısı 1,2 milyona ulaşırken, Photier'in kullanıcı sayısı yıl sonunda 211 bin 68'e ulaştı.

Photier, ilk kurulduğu zamanlarda 1-2 etkinlik yaparken, şimdilerde Türkiye ve dünyada ayda 100 etkinlikten fazlasını gerçekleştiriyor. Operasyonlar Türkiye'den yürüdüğü için etkinliklerin ortalama yüzde 65'i Türkiye'den geliyor. Ancak şirket, yurt dışı kullanımı kısa sürede daha fazla artırmayı hedefliyor. Photier'in bugüne kadar Mercedes, Ford, Siemens, Peugeot, Total, Sephora, Türk Telekom, Yapı Kredi, Doğuş gibi büyük şirketlerin fotoğraf dağıtım işlerini üstlendiğini de belirtelim. Kurumsal işlerin yanında düğünler, festivaller, mezuniyetler, konferanslar ve spor etkinlikleri de Photier'in hizmet verdiği etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
photier fotoğraf dağıtım hizmeti

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