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Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiye ürünleri inceleniyor! İşte zararlı kimyasalların çocuklar üzerindeki etkisi

01.09.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen İstanbul Avcılar’da bulunan özel bir laboratuvarda kırtasiye ürünlerinin sağlığa zararlı olup olmadığı incelenip raporlanıyor. Laboratuvarın teknik müdürü Sevim Razak, “Ürünlerdeki zararlı kimyasallar, ilerleyen yaşlarda özellikle de üreme organlarını olumsuz etkilemekte” dedi.

Yüz yüze eğitim öncesi kırtasiye ürünleri inceleniyor! İşte zararlı kimyasalların çocuklar üzerindeki etkisi

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla kırtasiye ürünlerine ilgi de arttı. Çocukların okullarda kullandığı kırtasiye malzemelerinin güvenliği Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarda gerçekleştiriliyor. Laboratuvar Teknik Müdürü Sevim Razak ve ekibinin yaptığı denetimlerde, pastel boyalardan, kalemlere ve suluklara kadar tüm okul araç gereçleri titizlikle denetlenip raporlanıyor ve tekrar bakanlığa bildiriliyor. Laboratuvar ortamında gerekli testlerden geçemeyen ürünlerin ise satışına izin verilmiyor.

VELİLER DİKKAT!

Laboratuvar teknik müdürü Razak, velilerin ürünleri satın alırken marka ve etiketli ürünler alması gerektiğini ifade ederek, “Etiket bilgilerini okumamız gerekiyor. CE ve varsa TSE onayı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle küçük parça ve keskin kenar oluşturan bazı cisimlere karşı özellikle 3 yaş altı çocuklar için dikkat etmemiz gerekiyor. Bu etiket kontrollerinden sonra laboratuvarda fiziksel ve kimyasal analizler yapılmaktadır. Menşeinin bilmediğimiz ithalatçı ürünleri almamaya yönelmeliyiz. Velilerimiz Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetim Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü ‘güvensiz ürün sistemini’ web sayfasından takip edebilirler” dedi.

BÜYÜME HORMANLARI ZARAR GÖREBİLİR

Razak, zararlı ürünlerin çocuklara ilerleyen yaşlarda ciddi sağlık sorunları oluşturduğuna dikkat çekerek, “Özellikle yasaklı ve zararlı kimyasalların çocukların ter ve ağız yoluyla vücutlarına alması sebebiyle özellikle ilerleyen yaşlarda büyüme hormonları üzerinde zararlı etkileri olduğunu biliyoruz. Özellikle de üreme organlarını olumsuz etkilemekte çocukların yetişme çağında. Kurşun gibi bazı ağır metalleri de vücuttan kan, idrar ve terle atılmadığından ilerleyen yaşlarda kanserojen etki gösterdiğini de biliyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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