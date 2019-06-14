Yüzer platformla göl seyri, turistlerin gözdesi

OKTAY ÖZDEN - Burdur'daki Karacaören Baraj Gölü, Antalya'ya tatile gelen birçok yabancı turistin uğramadan geçmediği yerler arasına girdi.

Antalya-Isparta kara yolu, Burdur'un Bucak ilçesi Kargı köyü sınırlarında yer alan, 1993 yılında işletmeye alınan, 49 milyon metreküp depolama hacmine ve yılda ortalama 206 gigawatt (GWh) enerji üretimine sahip Karacaören-2 Barajı'nın göl sahası, orman arasında eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor.

Kara yolundan geçenlerin dinlenmek için çok sık mola verdiği, birçok kuş türünü de bünyesinde barındıran, doğayla iç içe olan alan, Antalya'ya turlarla gelen turistlerin de en çok uğradığı mekanlardan oldu.

Bir işletme sayesinde motorlu tekneyle çekilen yüzer platform üzerinde gruplar halinde gölü seyir imkanı bulan turistler, hayran kaldıkları sahada vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Bölgeyi tur kapsamında ziyaret eden Alman Kerstin Termin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göl sahasını çok beğendiğini söyledi.

Deniz bölgeleri dışında Türkiye'de çok fazla güzellik olmayacağını düşündüğünü aktaran Termin, "Bu düşüncem, burayı görünce değişti. Burası çok güzelmiş, çok şaşkınım. Beni çok etkiledi." dedi.