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  4. "Yüzerek hayatta kaldı!" Selden 3 gün sonra kurtarıldı

"Yüzerek hayatta kaldı!" Selden 3 gün sonra kurtarıldı

15.08.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selde bir apartmanın bodrum katındaki yavru kedi, 3 gün sonra kurtarıldı. Mahsur kalan yavru kediyi fark eden sivil arama kurtarma derneği ekipleri, yaralı hayvanı çamurun içinden kurtardı. Tedaviye alınan yavrunun yüzerek hayatta kaldığı öğrenildi.

"Yüzerek hayatta kaldı!" Selden 3 gün sonra kurtarıldı

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde ilçe merkezideki apartmanın bodrum katında 4 yavru kedi de mahsur kaldı. Bina sakinlerinin beslediği kedilerden 3'ü telef olurken, 1'i suda yüzerek hayatta kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin dün binada yaptığı aramada kedi, çamura saplanmış şekilde yaralı bulundu. Sivil arama kurtarma derneği ekipleri tarafından kurtarılan kediye, ekipteki veteriner hekim Bahattin Nadir ilk müdahaleyi yaptı. Nefes borusuna giren ve nefes almasını güçleştiren cisim, ambulansta yapılan müdahale ile çıkarıldı. Yaralarına müdahale edilerek serum verilen kediye 'yılmaz' anlamına gelen Acar ismi verildi.

"YÜZEREK HAYATTA KALMIŞ"

Veteriner hekim Bahattin Nadir, yavru kedinin yüzerek hayatta kaldığını söyleyerek "Kediyi bulduğumuzda titriyordu ve nefes alamıyordu. Çok korkmuştu. Bulunduğu binanın bodrum katında kardeşleriyle birlikte yaşıyormuş. Onlar sel sularına kapılmış; ama bizim kedi direnmiş. İlk olarak oksijen maskesi ile biraz nefes almasını sağladım. Daha sonra serum verdim. Boğazına takılan cismi ameliyatla çıkardım ve yaralarına dikiş attım. Mamasını yedikten sonra birazcık kendine geldi. 3 gün mücadele eden yavru kediye 'yılmaz' anlamına gelen Acar ismini verdik" dedi.

DHA

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sel Kastamonu
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