Yüzlerce Britanyalı turist kayak merkezindeki karantinadan kaçtı

Sözcü, cumartesi günü otellerde yapılan sayıma göre hala karantinada olanların sayısının 10'dan az olduğunu, geri kalanların ya karantina süresinin dolduğunu ya da karantinadan kaçtıklarını söyledi.

Sonntags Zeitung'a konuşan Verbier'in bağlı olduğu Valais Kantonu'nun Bagnes Belediyesi Sözcüsü Jean-Marc Sandoz, "Pek çoğu bir gün karantinada kaldıktan sonra gece karanlığının kamuflajı altında kaçtı" dedi.

Firar eden Britanyalı turistlerin bir kısmının, Fransa'ya gidip buradan İsviçre'deki otellerini aradığı ve rezervasyon ettikleri sürenin tamamı için ödeme yapmaları gerekip gerekmediğini sorduğu öğrenildi.

Noel tatilini geçirmek için Verbier'de bulunan 420 civarında Britanyalı turistin yaklaşık 200'ünün karantina ilanı üzerine gece karanlığında gizli bir operasyonla kayak merkezinden kaçtığı ortaya çıktı.

Sonntags Zeitung, Britanya'daki varyantın yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu haberleri üzerine Verbier sakinlerinin Britanyalı turistlere yabancı düşmanı muamele ettiklerini, İngilizce konuşan herkese şüpheli gözüyle baktıklarını aktardı.

Sandoz da "Pek çok kişi sırf İngilizce konuşuyor diye haksız muamele gördü ya da karantina kurallarını ihlal etmekle suçlandı" dedi.

'HERKESTEN ŞÜPHELİ MUAMELESİ GÖRDÜM'

İsvçire medyası, ikinci adresi Verbier olan Londralı yaşlı bir kadının "Günlerce herkesten şüpheli muamelesi gördüm. Dayanılmazdı" diye şikayet ettiğini yazdı.

Günlerce 20 metrekare otel odasında kapalı kalmanın zorluğuna dikkat çekerek Britanyalı turistleri suçlamamaları gerektiğini dile getiren Sandoz, Britanyalıların İsviçre'den kızgın hislerle ayrıldıklarına dikkat çekip durumu "Toplumumuzun geçirdiği en kötü hafta" diye niteledi.

İsviçre, 20 Aralık pazartesi günü durdurduğu Britanya ile uçuşları perşembe günü yeniden başlatmıştı.

İsviçre Sağlık Bakanlığı'nın pazar günkü açıklamasına göre, Britanya'daki varyanta İsviçre'de iki kişide, komşu Liechtenstein'da bir kişide rastlandı, Güney Afrika'daki varyant da iki kişide görüldü.

