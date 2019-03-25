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Yüzlerce kişi ormanlar için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğünün 180.

Yüzlerce kişi ormanlar için toplandı

Orman Genel Müdürlüğünün 180. kuruluş yılı dolayısıyla Eskişehir’de bir doğa yürüyüşü düzenlendi. 700 kişinin katıldığı yürüyüş güzel görüntülere sahne oldu.
Düzenlenen etkinlik Orman Bölge Müdürü Recep Temel’in konuşmasıyla başladı. Temel, orman teşkilatının 180 yıllık tarihini anlattı. Ormanın faydalarına ve fonksiyonlarına da değinen Temel, ormancılık çalışmalarından örnekler verdi. Ardından Kocakır Ormanında bir araya gelen doğa severler 2,5 kilometre doğa yürüyüşü ve 300 adet fidan dikimi yaptılar. Orman Yangın Söndürme ekipleri de misafirlere tatbikat yaptı. Sirenler çalarak kule önüne gelen ve temsili olarak su ve köpük sıkan ekipler, katılımcılardan büyük alkış aldı.
Diğer yandan etkinliğe; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, öğrenciler, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yüzlerce kişi ormanlar için toplandı

Yüzlerce kişi ormanlar için toplandı

Yüzlerce kişi ormanlar için toplandı

Yüzlerce kişi ormanlar için toplandı

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