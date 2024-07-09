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  4. Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar! 19 ilde düğmeye basıldı: Düğüm-1 ile yakalandılar

Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar! 19 ilde düğmeye basıldı: Düğüm-1 ile yakalandılar

09.07.2024 08:10
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19 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi, 88 kişi yakalandı.

Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar! 19 ilde düğmeye basıldı: Düğüm-1 ile yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Düğüm-1 operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medyadan duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde 'Düğüm-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyerek 1748 vatandaşı mağdur eden 88 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

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Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi. (DHA)

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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