Yüzlerce kişiyi dolandırmışlar! 19 ilde düğmeye basıldı: Düğüm-1 ile yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Düğüm-1 operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medyadan duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde 'Düğüm-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyerek 1748 vatandaşı mağdur eden 88 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" dedi. (DHA)

Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 1️⃣9️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında

1️⃣.7️⃣4️⃣8️⃣ vatandaşımızı dolandıran

8️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızı… pic.twitter.com/L8gdxFyApG — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





