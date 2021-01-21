Yüzlerce yıldır kullanılan gül suyunun sayısız faydaları! Buharı solunduğunda şifa saçıyor

Yüzlerce yıldır İran ve Ortadoğu'nun diğer bölgeleri de dahil olmak üzere tıpta kullanılan gül suyunun uzun bir kullanım geçmişi vardır. Kuzey Amerika Kızılderili kabilelerinin hastalıkları tedavi etmek için kullandığına dair kanıtlar da var.

GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Gül suyu genellikle herhangi bir yan etkisi olmadan kullanılabilir. Çok sayıda güçlü antioksidan içerir.

Son araştırmalar, merkezi sinir sistemini gevşetmeye de yardımcı olabileceğini buldu.

CİLT FAYDASI

Deri, vücuttaki en büyük organdır ve UV radyasyonuna, kimyasallara ve diğer fiziksel kirletici maddelere karşı bir bariyer görevi görür.

Gül suyundaki antioksidanlar ciltteki hücreleri hasara karşı korur.

Gül suyu aynı zamanda anti-enflamatuar özelliklere sahiptir, bu da egzama ve rosacea gibi rahatsızlıkların neden olduğu tahrişi yatıştırmak için cilde sürülebileceği anlamına gelir.

Gül suyu, cilde zararlı olan elastaz ve kolajenaza karşı bir inhibitör görevi görür.

Bu da cildi yatıştırmaya ve kızarıklığı azaltmaya yardımcı olmanın yanı sıra çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak yaşlanmayı geciktirici bir ürün görevi de görebilir.