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Yüzlerce yıldır kullanılan gül suyunun sayısız faydaları! Buharı solunduğunda şifa saçıyor

21.01.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Gül suyu, su ve gül yapraklarından yapılan bir sıvıdır. Tatlı kokusundan dolayı parfüm olarak kullanılır ancak tıbbi ve mutfakta kullanım durumu da vardır. Peki gül suyuna neden bu kadar ihtiyaç duyuluyor? Faydalarını görelim...

Yüzlerce yıldır İran ve Ortadoğu'nun diğer bölgeleri de dahil olmak üzere tıpta kullanılan gül suyunun uzun bir kullanım geçmişi vardır. Kuzey Amerika Kızılderili kabilelerinin hastalıkları tedavi etmek için kullandığına dair kanıtlar da var.

GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Gül suyu genellikle herhangi bir yan etkisi olmadan kullanılabilir. Çok sayıda güçlü antioksidan içerir.
Son araştırmalar, merkezi sinir sistemini gevşetmeye de yardımcı olabileceğini buldu.

CİLT FAYDASI

Deri, vücuttaki en büyük organdır ve UV radyasyonuna, kimyasallara ve diğer fiziksel kirletici maddelere karşı bir bariyer görevi görür.

Gül suyundaki antioksidanlar ciltteki hücreleri hasara karşı korur.

Gül suyu aynı zamanda anti-enflamatuar özelliklere sahiptir, bu da egzama ve rosacea gibi rahatsızlıkların neden olduğu tahrişi yatıştırmak için cilde sürülebileceği anlamına gelir.

Gül suyu, cilde zararlı olan elastaz ve kolajenaza karşı bir inhibitör görevi görür.

Bu da cildi yatıştırmaya ve kızarıklığı azaltmaya yardımcı olmanın yanı sıra çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltarak yaşlanmayı geciktirici bir ürün görevi de görebilir.

SOLUNUM

Yatıştırıcı ve antiinflamatuar etkisi nedeniyle, boğaz ağrısını tedavi etmek için gül suyu alınabilir. Ayrıca, bir çalışma, boğazdaki kaslar üzerinde gevşetici görevi görebileceğini göstermiştir. Ancak tüm bunlar bir hekime danışılarak kullanılmalı.

gul-suyu-faydalari

GÖZLER

Gül suyu sıvı haliyle göz damlasının bir parçası olarak kullanılabilir ve göz problemi olan kişiler için mükemmel faydaları olduğu gösterilmiştir. Ancak tüm bunlar bir hekime danışılarak kullanılmalı.

YARALAR

Gül suyunun antiseptik ve antibakteriyel özellikleri vardır, bu da onları temiz tutarak ve enjeksiyonlarla savaşarak yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Gül suyunun kullanılabileceği yaralar şunlardır: Yanıklar, kesikler ve yara izleri.

ENFEKSİYONLAR

Antiseptik özellikleri ve gül suyunun bağışıklık sistemi tarafından histamin oluşumunu tetikleyebilmesi nedeniyle, enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için yararlı olduğu gösterilmiştir.

RUH HALİ

Gül suyu buharının solunması, geleneksel olarak bir kişinin ruh halini iyileştirmenin bir yolu olarak kullanılmıştır.

Araştırmalar, gül suyunun antidepresan ve anksiyete önleyici özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Aşağıdakiler dahil bir dizi akıl sağlığı koşulunu tedavi etmek için kullanılmıştır:

Depresyon
Keder
Stres
Gerginlik

BAŞ AĞRISI

Ruh halini iyileştirmek için gül suyu buharı solunduğu gibi, stresi azaltıcı etkilerin de baş ağrıları ve migren tedavisine yardımcı olabileceğine inanılıyor.

Gül suyu aromaterapide bir süredir kullanılmaktadır ve aynı zamanda bir beze sürülebilir ve benzer etkiler için alnına serilebilir.

Binlerce yıldır kullanılıyor, kadınlar vazgeçemiyor! Ev yapımı gül suyu tarifi (videolu)Binlerce yıldır kullanılıyor, kadınlar vazgeçemiyor! Ev yapımı gül suyu tarifi (videolu)


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