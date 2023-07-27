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  4. Yüzü tanınmaz halde bulunmuştu! Parmak izinden kimliği tespit edildi

Yüzü tanınmaz halde bulunmuştu! Parmak izinden kimliği tespit edildi

27.07.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde dalgakıranın arasında tanımayacak halde bulunan cesedin, 10 Temmuz'da hayvanları için kayalık bölgede yaprak keserken dengesini kaybedip dereye düşen Naciye Yılmaz’a (55) ait olduğu tespit edildi.

Yüzü tanınmaz halde bulunmuştu! Parmak izinden kimliği tespit edildi

Fatsa'ya bağlı Bolaman Mahallesi’nde 23 Temmuz'da bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde ‘T’ olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark etti. Yanına giden ekipler, cinsiyeti kadın olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini saptadı. Kayalıklar arasına sıkışan cesedin çıkarılması için bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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YÜZÜ TANINMAZ HALDEYDİ

Yüzü tanınmayacak haldeki ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kimlik tespiti için cesetten alınan doku örnekleri Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan DNA ve parmak izi testinde cesedin, ilçede 10 Temmuz’da hayvanları için kayalık bölgede yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Yılmaz'ın yarın toprağa verileceği bildirildi.

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(DHA)


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