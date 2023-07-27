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  4. Bu kez taksiciler neye uğradığını şaşırdı! Önce ‘param yok’ dedi sonra bağırmaya başlayıp tokat attı…

Bu kez taksiciler neye uğradığını şaşırdı! Önce ‘param yok’ dedi sonra bağırmaya başlayıp tokat attı…

27.07.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bu kez taksici neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre taksiciye parasının olmadığını söylediği için araçtan indirilen yabancı uyruklu bir kadın olay çıkardı. Önce bağırmaya başladı ardından kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye ise tokat attı. İşte o anlar…

Bu kez taksiciler neye uğradığını şaşırdı! Önce ‘param yok’ dedi sonra bağırmaya başlayıp tokat attı…

Avcılar’da taksiye binen yabancı uyruklu bir kadın iddiaya göre, taksi şoförüne parasının olmadığını söyledi. Taksi şoförü tarafından araçtan indirilen müşteri, bağırmaya başladı. Kadın, kendisini sakinleştirmek isteyen başka bir taksiciye tokat attı. O anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Ambarlı Mahallesi’ndeki Petrol Ofisi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye müşteri olarak binen bir kadın, yolun yarısında üzerinde para olmadığını söyledi. Taksi şoförü bunun üzerine aracı park ederek kadından inmesini istedi. Yolda indirilen kadın sinirlenerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunan taksiciler kadını sakinleştirmeye çalışmak istedi. Daha da sinirlenen kadın araya giren diğer taksi şoförüne tokat atmaya başladı. Kadın çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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DHA

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