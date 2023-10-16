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  4. Yüzük takıp kurdele kestiler, sosyal medyada paylaştılar! Kuzen olan 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni yaptılar... Skandal görüntüler için harekete geçildi

Yüzük takıp kurdele kestiler, sosyal medyada paylaştılar! Kuzen olan 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni yaptılar... Skandal görüntüler için harekete geçildi

16.10.2023 15:39 | Son Güncelleme:
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Mardin'de gerçekleşen bir olay ve skandal görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Kızıltepe ilçesinde beşik kertmesi yapılan 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

Yüzük takıp kurdele kestiler, sosyal medyada paylaştılar! Kuzen olan 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan töreni yaptılar... Skandal görüntüler için harekete geçildi

Mardin'de yaşanan akılalmaz olay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. 8 ve 9 yaşlarındaki çocuklara nişan törenine inceleme başlatıldı.

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Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi.

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NİŞANDA ÇOCUKLARA YÜZÜK TAKILDI

Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.

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BÜYÜKBABA VE BÜYÜKANNENİN İSTEDİĞİ İDDİASI

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Mardin Kızıltepe çocuk nişan

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