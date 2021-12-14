HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlendi! Berfin'in babası canlı yayında isyan etti: Böyle bir kızım yok

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlendi! Berfin'in babası canlı yayında isyan etti: Böyle bir kızım yok

14.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2 yıl önce yüzüne asit atılan Berfin'i günlerce konuşmuş, sosyal medyada tepkilerini dile getirmişti. Ancak, Berfin'in yüzüne asit atan ve neredeyse tanınmayacak hale getiren eski sevgilisiyle evlenmesi herkesi şoke etti. Olayın ardından canlı yayında isyan eden Berfin'in babası Yaşar Özek, ''Benim artık Berfin diye kızım yok. Lanet olsun ona. Gördüğümde yüzüne tüküreceğim. Cehenneme kadar yolu var. Kızımdan nefret ediyorum'' şeklinde konuştu.

Berfin Özek’in yüzüne asit atan eski sevgilisiyle barışıp nikah masasına oturması yankı uyandırdı. Olayın ardından konuşan Berfin’in babası Yaşar Özek isyan etti.
Berfin Özek’in babası Yaşar Özek, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla bağlanarak ilk kez yaşananları anlattı.

Screenshot_3

''SADECE BİZE DEĞİL HERKESE İHANET ETTİ''

Kızının evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini anlatan baba Yaşar Özek “Ben şimdiye kadar onun için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu saatten sonra yanında değilim. Bize çok büyük yanlış yaptı” sözleriyle isyan etti. Gideceğini öğrendiğinde kızıyla konuştuğunu ama faydası olmadığını anlatarak “Bundan 5-6 önce ay zaten gitti, bir müddet onlarda kaldı. Ondan sonra pişman oldu. ‘baba özür dilerim. Sen ne dersen onu yapacağım’ dedi. Tekrar gitmek istediği gün de konuştum. ‘Gidersen sadece ben değil, sevenlerin de senden nefret edecek’ dedim. İkna ettiğimi sandım ama o bildiğini okudu. Berfin sadece ailesine değil, bütün sevenlerine ihanet etti” ifadesini kullandı.

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendiYüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

''ONU GÖRDÜĞÜM GÜN YÜZÜNE TÜKÜRECEĞİM''

Berfin’i bir daha görmek istemediğini söyleyen baba “İnsan kendi kızından nefret eder mi? Onu gördüğüm gün yüzüne tüküreceğim. Bundan sonra Berfin diye bir kızım yok” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Screenshot_6

Screenshot_7

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Berberde korku dolu anlar! Tıraş olurken ölümden döndüBerberde korku dolu anlar! Tıraş olurken ölümden döndü
Anahtar Kelimeler:
Kanal D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

4 çocuk yanarak öldü! Yürek burkan fotoğraflar ortaya çıktı

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Baba Yaşar Özek kızı Berfin Özek'e sitem etti

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.