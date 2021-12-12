HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

12.12.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek (21), 2 yıl önce asitli saldırı sonucu yüzünden yaralanmasına neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) ile evlendi. Berfin Özek'in şikayetinden vazgeçerek Casim Ozan Çeltik'le kıydırdığı nikah sosyal medyada paylaşıldı.

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

İlçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak 2019'da dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in asitli saldırısına uğradı. Yüzünde yanık oluşan Özek, yanık ünitesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Ancak genç kızın yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Sağ gözü görme yetisini kaybeden Özek'in göz kapakları ve dudağına estetik operasyon yapıldı.

TUTUKLANMIŞTI, ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Saldırının ardından yakalanıp, tutuklanan Çeltik, ‘kasten yaralama’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2020 yılı Nisan ayında, davanın görüldüğü 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri alan Özek, daha sonra verdiği karardan pişman olduğunu ifade ederek, o dönem büyük bir travma içerisinde olduğunu kaydetti.

11

TAHLİYE OLDU, EVLENDİLER

Casim Ozan Çeltik son duruşmada tahliye edildi. Berfin Özek ile barışan Casim Ozan Çeltik evlenmeye karar verdi. Berfin Özek, dün yüzünü tanınmaz hale getiren erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik ile evlendi. Berfin Özek’in evliliği sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Kaza sonrası ilginç görüntü! Yan dönen araçta telefonla konuştuKaza sonrası ilginç görüntü! Yan dönen araçta telefonla konuştu
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı! İşte satış kısıtlaması olan ürünler

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Marketlerde fiyatı 18 TL'yi buldu: İnsanlara acımadan satıyorlar

Efsane yarışmacılar Survivor All Star ile dönüyor! Acun Ilıcalı açıkladı

Efsane yarışmacılar Survivor All Star ile dönüyor! Acun Ilıcalı açıkladı

Gelen haber ilçede büyük sevinç yarattı

Gelen haber ilçede büyük sevinç yarattı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.