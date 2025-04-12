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Yüzünüze bunları yapmayın! Yanlış bilinen 7 cilt bakımı hatası

Cilt bakımı, sosyal medyada giderek daha fazla ilgi çeken konulardan biri. Ancak doğru bilinen yanlışlar, zamanla cildimize zarar verebiliyor. Özellikle TikTok ve Instagram’da hızla yayılan bazı uygulamalar, kısa vadede işe yarıyor gibi görünse de uzun vadede kırışıklık, leke ve hassasiyet gibi sorunlara yol açabiliyor. Uzman dermatologlara göre, cilt bakımında yapılan küçük hatalar bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor. İşte en sık karşılaşılan ve yanlış bilinen 7 cilt bakım rutini hatası...

Yüzünüze bunları yapmayın! Yanlış bilinen 7 cilt bakımı hatası
Sedef Karatay

Cilt bakımı, bilgiyle yapılması gereken hassas bir süreç. Güneş kremini sadece yaz tatillerinde değil, tüm yıl boyunca kullanmak ve doğru bilinen yanlışlardan uzak durmak, sağlıklı bir cilt için en önemli adımlar arasında.

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“GÜNEŞ KREMİ SADECE YAZIN KULLANILIR”

Gerçek: Güneşin zararlı UVA/UVB ışınları bulutlu havalarda ve kış aylarında da cilde etki eder. Özellikle cam arkasında, bilgisayar başında bile UV ışınlarına maruz kalıyoruz. Güneş lekeleri ve yaşlanma belirtileri, sadece yaz tatillerinden değil, yıl boyu süren korumasızlıktan kaynaklanır.

Doğrusu: Kışın da en az 30 SPF içeren güneş kremini günlük rutine dahil etmek gerekir.

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“YAĞLI CİLTLERİN NEMLENDİRİCİYE İHTİYACI YOK”

Gerçek: Yağlı cilt, nemli cilt demek değildir. Cilt nemsiz kaldıkça daha fazla yağ üretir, bu da akne oluşumunu artırır.
Doğrusu: Yağ bazlı olmayan, su bazlı hafif nemlendiriciler kullanılmalıdır.

“PEELİNG NE KADAR SIK YAPILIRSA O KADAR TEMİZLER”

Gerçek: Aşırı peeling, cilt bariyerine zarar verir, tahriş ve kızarıklık oluşturur.
Doğrusu: Haftada 1–2 kez nazik peeling yeterlidir. AHA/BHA gibi kimyasal eksfoliyanlar ise profesyonel kontrolle kullanılmalıdır.

“SİVİLCEYE DİŞ MACUNU SÜRMEK GEÇİRİR”

Gerçek: Diş macunu cildi kurutur, tahriş eder ve lekelenmeye yol açabilir.
Doğrusu: Sivilceler için çay ağacı yağı, salisilik asit içeren ürünler veya dermatolog önerileri tercih edilmelidir.

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“CİLT GECE DE TEMİZLENMELİ Mİ?”

Gerçek: Makyaj yapılmasa bile gün boyu toz, kir ve sebum cilde yapışır.
Doğrusu: Akşam yatmadan önce cildi temizlemek, gözenekleri açık tutar ve cilt yenilenmesini destekler.

“CİLT BAKIMI NE KADAR FAZLA ÜRÜN, O KADAR ETKİ”

Gerçek: Çok ürün kullanmak, cildi yorabilir ve bazı içerikler birbirini nötralize edebilir.
Doğrusu: Temizleme, nemlendirme ve koruma adımlarını içeren sade ama etkili bir rutin yeterlidir.

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“DOĞAL OLAN HER ŞEY CİLDE İYİ GELİR”

Gerçek: Limon, karbonat, sirke gibi doğal malzemeler ciltte asit-baz dengesini bozabilir.
Doğrusu: Doğal içeriklerin dahi cilt yapısına uygun olması gerekir. Her doğal ürün her cilt tipi için uygun değildir.

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