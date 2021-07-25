Yüzyılın keşfi olarak gösterilen İznik Bazilikası yeniden sulara gömüldü

Dünyanın önemli tarihi buluşları arasında yer alan İznik Bazilikası tekrar sulara gömüldü. Geçtiğimiz aylarda su seviyesinin düştüğü ve adeta kuşların yuva yaptığı bazilika, yağışların iyi gitmesi ile birlikte İznik Gölü’nün yükselmesi ile sular altında kaldı.

SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

İki bin yıllık tarihe ışık tutan, 20 metre açıkta, 5 metre derinlikteki bazilikada dönem dönem arkeolojik kazılar titizlikle sürüyor. Kazılarla gün yüzüne çıkarılan Apollon Tapınağı, senato sarayı ve Neophytos adına 4. yüzyılda inşa edilen kiliseden oluşan yapının son hali havadan da görüntülendi.

BİRİNCİ KONSÜLÜ YAPAN SENATO BURADA MI TOPLANDI?

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bazilikada üç evreli bir düzen olabileceği üzerinde duran uzmanlar, Hristiyanların birinci konsülünün yapıldığı senatonun burada toplanıp toplanmadığını araştırıyor.

İHA

