Yüzyılın keşfini yaptı! Yürüyüş yaparken hazine buldu... Çikolata parçaları zannetti servet çıktı

Norveç’te yaşayan 51 yaşındaki Erlend Bore isimli bir adam doktorların daha fazla yürüyüş yapmasını tavsiye etmesi üzerine bu durumu hobisiyle pekiştirmeye karar vererek yürüyüşlerine metal dedektörü de ekledi. Bir yürüyüşü sırasında Bore 6. yüzyıldan kalma bir hazine buldu. Yüzyılın altın buluntusu olarak nitelendirilen keşifte dokuz pandantif, üç yüzük ve 10 altın inci olduğu ortaya çıktı.

ÇİKOLATA PARÇALARI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

51 yaşındaki Erlend Bore, hayali bir Norveçli korsana atıfta bulunarak, "İlk başta bunların çikolata paraları veya Kaptan Sabertooth paraları olduğunu düşündüm.Tamamen gerçek dışıydı.” dedi.

Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi müdürü Ole Madsen, aynı anda bu kadar çok altın bulmanın son derece sıra dışı olduğunu söyledi. Madsen, "Bu, Norveç'te yüzyılın altın buluntusu" dedi.

ÖDÜL ALACAK

Norveç yasalarına göre, 1537'den önceki nesneler ve 1650'den eski madeni paralar devlet malı olarak kabul edilir ve teslim edilmelidir. Aynı yasa kapsamında eserleri bulan kişiye de miktarı henüz belli olmasa da ödül verileceği maddesi yer alıyor.