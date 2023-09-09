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    4. Yüzyılın keşfini yaptı! Yürüyüş yaparken hazine buldu... Çikolata parçaları zannetti servet çıktı

    Yüzyılın keşfini yaptı! Yürüyüş yaparken hazine buldu... Çikolata parçaları zannetti servet çıktı

    09.09.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    51 yaşındaki Erlend Bore isimli bir adam Norveç’in Stavanger kenti yakınlarındaki Rennesoy bölgesinde herkesi heyecanlandıran bir keşfe imza attı. Metal dedektörü ile yürüyüş yaptığı sırada Bore arkeologlar tarafından “Yüzyılın keşfi” olarak isimlendirilen yaklaşık M.S. 500’den kalma nadir madalyonlarında olduğu kolye uçları ve yüzükler buldu.

    Norveç’te yaşayan 51 yaşındaki Erlend Bore isimli bir adam doktorların daha fazla yürüyüş yapmasını tavsiye etmesi üzerine bu durumu hobisiyle pekiştirmeye karar vererek yürüyüşlerine metal dedektörü de ekledi. Bir yürüyüşü sırasında Bore 6. yüzyıldan kalma bir hazine buldu. Yüzyılın altın buluntusu olarak nitelendirilen keşifte dokuz pandantif, üç yüzük ve 10 altın inci olduğu ortaya çıktı.

    ÇİKOLATA PARÇALARI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

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    51 yaşındaki Erlend Bore, hayali bir Norveçli korsana atıfta bulunarak, "İlk başta bunların çikolata paraları veya Kaptan Sabertooth paraları olduğunu düşündüm.Tamamen gerçek dışıydı.” dedi.

    Stavanger Üniversitesi Arkeoloji Müzesi müdürü Ole Madsen, aynı anda bu kadar çok altın bulmanın son derece sıra dışı olduğunu söyledi. Madsen, "Bu, Norveç'te yüzyılın altın buluntusu" dedi.

    ÖDÜL ALACAK

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    Norveç yasalarına göre, 1537'den önceki nesneler ve 1650'den eski madeni paralar devlet malı olarak kabul edilir ve teslim edilmelidir. Aynı yasa kapsamında eserleri bulan kişiye de miktarı henüz belli olmasa da ödül verileceği maddesi yer alıyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Norveç Altın

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