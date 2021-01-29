Aşı tartışmalarının yaşandığı Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ve Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) Başkanı Klaus Cichutek, Berlin Federal Basın Konferansında düzenledikleri toplantıda salgına yönelik açıklamalarda bulundu. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan umutlandıran bir açıklama geldi. Bakan Spahn, yaklaşık 3 aydır ülkede uygulanan kısıtlamaların etkisini göstermeye devam ettiğini duyurarak salgından çıkış yolunun gözüktüğünü vurguladı. Spahn, "Yüzyılın salgınından çıkış yolu başladı. Kilitlenmenin nihayet bir etkisi görünüyor. Vaka sayısında olumlu bir eğilim görüyoruz, ancak yeterli değil. Sayıları daha da düşük seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Aşılama çalışmaları buna da katkı verecektir" diye konuştu. Spahn, 27 Aralık'tan bu güne kadar Almanya'da 3.5 milyon aşı dağıtıldığını, 2.2 milyonunun kullanıldığı bilgisini paylaşarak, "2021 yılının ilk çeyreğinde 80 yaş üzerindekilerin aşılanması tamamlanacaktır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) AB için başka bir aşı önerecek, bundan çok memnunum. AstraZeneca'nın yaşlılar için veri değerinin yeterli olmadığını, ancak buzdolabı sıcaklığında saklanabilir olması aşılama işini kolaylaştıracaktır" dedi.

"BİRKAÇ HAFTALIK AŞI KITLIĞI VAR" Önümüzdeki birkaç hafta içinde başka aşı konusunda da aksilikler olabileceği konusunda uyarı yapan Spahn, "Buna hazırlıklı olmalıyız. Birkaç haftalık aşı kıtlığı var. Başbakan Angela Merkel ile bu Pazartesi yapılacak aşı zirvesinde kısa vadede hangi ayarlamaların mümkün olduğuna dair gerçekçi bir şekilde değerlendirilecektir" diye konuştu. "DOĞRU YOLDAYIZ" Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de eyaletlerin korona kısıtlamalarının çok erken gevşetilmesine karşı acil bir uyarıda bulunarak, "Doğru yoldayız ve sürekli olarak bu yolda kalmalıyız" dedi. Wieler, "Mutasyona uğrayan virüsün muhtemelen daha bulaşıcı olmasından endişeliyiz. Önlemlerin gevşetilmesi mutasyon türlerinin daha fazla yayılmasının kısa sürede enfeksiyon durumunu önemli ölçüde kötüleştirecektir. Bunun için uluslararası iş birliği ve önlemlerin uygulanması önemlidir" ifadelerini kullandı. Yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının çok yüksek olduğunu vurgulayan Wieler, "Mutasyonlu vakaların artması halinde Almanya'nın sağlık sistemi yeni bir yoğunlukla kesinlikle baş edemez" dedi.