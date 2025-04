Z kuşağının güzellik algısı: “Kusursuz değilim, gerçeğim!” Kusurlar da moda...

Sosyal medyada uzun yıllar boyunca kusursuz tenler, belirgin elmacık kemikleri ve pürüzsüz cilt dokuları güzelliğin altın standartları olarak sunuldu. Ancak yeni nesil genç kadınlar bu kalıpları sorguluyor, hatta yıkıyor. Z kuşağı, güzellik anlayışını baştan aşağıya değiştiriyor: Artık mükemmel görünmek değil, gerçek olmak ön planda.

FİLTRELER YERİNİ GERÇEKLİĞE BIRAKIYOR

Bir zamanlar güzellik uygulamalarındaki filtreler, kusurları gizleme amacıyla kullanılırdı. Ancak Z kuşağı artık bu filtreleri birer “maskeymiş gibi” görerek reddediyor. Bunun yerine, ciltteki her kıvrımı, her lekeyi ve her farklılığı bir kişisel imza olarak kabul ediyor. Özellikle TikTok’ta viral olan “acne positivity” videoları, makyajsız cilt fotoğrafları ve “önce/sonra” içerikleri bu dönüşümün güçlü birer kanıtı.

GÜZELLİK ENDÜSTRİSİ BU DEĞİŞİMİ GÖRÜYOR

Kozmetik markaları da bu farkındalık dalgasına ayak uyduruyor. Artık kampanyalarda pürüzsüz modeller yerine, farklı cilt tonlarına, cilt tiplerine ve hatta akneli modellere yer veriliyor. Bu da tüketicilerin daha fazla temsil edildiğini hissetmesini sağlıyor. “Herkes için güzellik” söylemi, ilk kez bu kadar samimi ve gerçek hissettirebilir.

GÜZELLİĞİN YENİ TANIMI

Z kuşağının güzellik anlayışı, sadece dış görünüşle sınırlı değil. Artık güzellik, kendini olduğu gibi kabul etme cesareti, öz bakım yaparken kendine şefkatle yaklaşma ve ruhsal sağlığı koruma ile de eş değer görülüyor. Yani makyaj yapmadan da güzel hissedebilmek, kendini sevmek ve göstermekten çekinmemek bu neslin en önemli değerlerinden biri haline geldi.

Psikologlar bu değişimi olumlu buluyor. Özellikle genç kızlar üzerindeki mükemmel görünme baskısının azalması, beden algısıyla ilgili sorunların önüne geçebilir. Ciltteki kusurların normalleşmesi, ergenlik dönemindeki özgüven kaybını da azaltabilir.

PEKİ BU DEĞİŞİME NASIL KATKI SAĞLAYABİLİRİZ?

İşte “Real Skin” akımına destek vermek için birkaç öneri:

Filtre kullanmadan bir fotoğraf paylaş: Gerçek cildinle barıştığını göstermek, başkalarına da ilham olabilir.

Cilt problemlerini saklama, sahiplen: Akne, kızarıklık ya da lekeler; cildinin yaşadığını ve çalıştığını gösterir.

Bakım ürünlerini cildini sevmek için kullan: Güzelleşmek için değil, cildine iyi davranmak için rutin oluştur.

Artık güzellik, kusurların arkasına saklanmak değil; onların da seni sen yapan birer parça olduğunu bilmek demek.

Z kuşağı bunu yüksek sesle söylüyor: “Kusursuz değilim, gerçeğim!”