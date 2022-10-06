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  4. Zabıta ekipleri baskın yaptı! Vatandaşa tereyağı yerine patates satmışlar

Zabıta ekipleri baskın yaptı! Vatandaşa tereyağı yerine patates satmışlar

06.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tereyağı olduğu iddia edilen poşetlerde patates ve nişastadan yapılmış sahte tereyağı çıktı. 195 kilo dondurulmuş sahte yağlara el konulurken gerekli cezai işlem ve yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.

Zabıta ekipleri baskın yaptı! Vatandaşa tereyağı yerine patates satmışlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde halk sağlığının korunması amacıyla işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işyerlerine ve vatandaşlara satış yapmaya çalışan bir otomobildeki ürünleri kontrol etti. Bir kilogramlık poşetlerde tereyağı olduğu iddia edildi.

195 KİLO DONDURULMUŞ SAHTE YAĞ

Şüphe üzerine inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Gıda Kontrol mühendisleri poşetlerde tereyağı yerine dondurulmuş patates ve nişastadan oluşturulan sahte yağ olduğunu tespit etti. 195 kilo dondurulmuş sahte yağlara el konulurken gerekli cezai işlem ve yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.

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Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ekiplerimiz her türlü denetimi yapmaktadır, halkın sağlığını hiçe sayanlara yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecek, söz konusu olayla iliği ise gerekli tüm işlemler başlatılmıştır” denildi.

(İHA)

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Şanlıurfa
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