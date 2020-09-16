HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zabıta ekipleri, buldukları altın kolyeyi sahibine ulaştırdı

Zabıta ekipleri, buldukları altın kolyeyi sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerinde buldukları 15 gram ağırlığındaki altın kolyeyi sahibine ulaştırdı.Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Altınkum Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde denetim yaptıkları sırada yerde altın bir kolye buldu.

Zabıta ekipleri, buldukları altın kolyeyi sahibine ulaştırdı

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerinde buldukları 15 gram ağırlığındaki altın kolyeyi sahibine ulaştırdı.
Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Altınkum Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde denetim yaptıkları sırada yerde altın bir kolye buldu. Ekipler, buldukları altın kolyeyi emanete aldı. Bir süre sonra ise Hazal Uğur adlı vatandaş, Konyaaltı Belediyesi ekiplerine başvurarak, pazar yerinde kolyesini kaybettiğini beyan etti. Ekipler, kolyenin Hazal Uğur’a ait olup almadığını teyit ettikten sonra kolyeyi sahibini teslim etti.
Hazal Uğur, pazarda alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken kolyesinin olmadığını fark ettiğini belirterek olayı şöyle anlattı:
“Hemen pazar yerine dönerek, alışveriş yaptığım noktaları gezdim. Fakat kolyemi bulamadım. Pazar yerindeki Konyaaltı Belediyesi zabıta noktasına giderek, zabıta arkadaşlara durumu anlattım. Kolye ile ilgili bana sorular sordular. Benim olup olmadığını kesinleştirdikten sonra kolyemi verdiler. Kolyem benim için çok değerliydi. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.”
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kolyeyi bulan zabıta memuru Kemal Tunca’yı örnek davranışından dolayı tebrik etti. Esen, “Bizler vatandaşımız için hizmet yapıyoruz. Zabıta arkadaşlarımız pazar yerlerinin denetimlerini yaparken, böyle bir olayla karşılaşmış. Bu davranışlarından ve çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıBakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Diğer Haberler
Servis şoföründen kadına sözlü taciz
Beyoğlu'nda iğrenç olay! Yolda yürüyen kadın şoka uğradı
Bakan Selçuk açıkladı! İşte yüz yüze eğitimin ayrıntıları
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılacak! (Koronavirüs aşısı için nasıl başvurulur?)
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulacak!
Şırnak'ta çift kuyruklu benekli kertenkele görüntülendi
Çift kuyruklu! O ilimizde görüntülendi
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan grip ve zatürre aşısı için kritik açıklama
Zatürre ve grip aşısını kimler yaptırmalı?
'Kurtulmanın tek yolu milli aşı' dedi, gönüllü denek oldu
'Kurtulmanın tek yolu milli aşı' dedi, gönüllü denek oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.