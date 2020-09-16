Zabıta ekipleri, buldukları altın kolyeyi sahibine ulaştırdı

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerinde buldukları 15 gram ağırlığındaki altın kolyeyi sahibine ulaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Altınkum Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde denetim yaptıkları sırada yerde altın bir kolye buldu. Ekipler, buldukları altın kolyeyi emanete aldı. Bir süre sonra ise Hazal Uğur adlı vatandaş, Konyaaltı Belediyesi ekiplerine başvurarak, pazar yerinde kolyesini kaybettiğini beyan etti. Ekipler, kolyenin Hazal Uğur’a ait olup almadığını teyit ettikten sonra kolyeyi sahibini teslim etti.

Hazal Uğur, pazarda alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken kolyesinin olmadığını fark ettiğini belirterek olayı şöyle anlattı:

“Hemen pazar yerine dönerek, alışveriş yaptığım noktaları gezdim. Fakat kolyemi bulamadım. Pazar yerindeki Konyaaltı Belediyesi zabıta noktasına giderek, zabıta arkadaşlara durumu anlattım. Kolye ile ilgili bana sorular sordular. Benim olup olmadığını kesinleştirdikten sonra kolyemi verdiler. Kolyem benim için çok değerliydi. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kolyeyi bulan zabıta memuru Kemal Tunca’yı örnek davranışından dolayı tebrik etti. Esen, “Bizler vatandaşımız için hizmet yapıyoruz. Zabıta arkadaşlarımız pazar yerlerinin denetimlerini yaparken, böyle bir olayla karşılaşmış. Bu davranışlarından ve çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.

