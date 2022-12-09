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  4. Zabıta memurları meyve sıkma makinesine el koyunca deliye döndü! O anlar kamerada

Zabıta memurları meyve sıkma makinesine el koyunca deliye döndü! O anlar kamerada

09.12.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcının meyve sıkma makinesine el koyduğu sırada duruma sinirlenen seyyar satıcı tezgahtaki meyveleri yere saçtı. Vatandaşlar ise büyük tepki gösterdi.

Olay, Edirne Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi üzerinde yaşandı. Meyve satan seyyar satıcının çevresinde Edirne Belediyesi zabıta ekipleri toplanarak, tezgahtaki meyve sıkma makinesine el koydu. Edirne Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcının tezgahta bulunan meyve sıkma makinesine el koyduğu esnada yaşanan duruma sinirlenen seyyar satıcı Eren Mandacı ise meyveleri yere döktü. Çevredeki vatandaşlar ise zabıtaya büyük tepki gösterdi. Olay yerine gelen çevik kuvvet ekipleri seyyar satıcı Mandacı’yı sakinleştirmeye çalıştı.

"MÜDÜRE GİDİYORUZ, BİZE YERİNDE OLMADIĞI SÖYLENİYOR"

Yaşanan durma sinirli olduğunu ifade eden Eren Mandacı, “Evden çıktım, bankaların orada durdum. Benim sıkma makinemi aldılar. Bu üçüncü oluyor. Bu makinenin fiyatı 3 bin lira civarında. Biz ne yiyelim, taş mı yiyelim. Bize yer göstermiyorlar. Müdüre gidiyoruz, bize yerinde olmadığı söyleniyor. Bizi caddenin en aşağısına atıyorlar. Herkese yer veriyorlar, bize göstermiyorlar" diye konuştu.

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Zabıta Edirne

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