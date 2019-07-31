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Zabıtalardan ilçe pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara memnuniyet anketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi zabıtaları, ilçe pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara memnuniyet anketi yaparak, pazar alanı ve pazar esnafıyla ilgili öneri ve şikâyetleri değerlendirdi.Yenimahalle’de bulunan 30 pazar yerinde yapılan kamuoyu yoklamasında, vatandaşların en çok şikâyeti pazarcıların yüksek sesli satış yapmaları oldu.

Zabıtalardan ilçe pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara memnuniyet anketi

Yenimahalle Belediyesi zabıtaları, ilçe pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara memnuniyet anketi yaparak, pazar alanı ve pazar esnafıyla ilgili öneri ve şikâyetleri değerlendirdi.
Yenimahalle’de bulunan 30 pazar yerinde yapılan kamuoyu yoklamasında, vatandaşların en çok şikâyeti pazarcıların yüksek sesli satış yapmaları oldu. Zabıtalarca 500 kişi üzerinde yapılan ankette, şikayetlerin 1’inci sırasında pazarcıların bağırarak satış yapması, 2’inci sırasında da otopark sorunu yer aldı.
Arabalarına yoğunluktan dolayı otoparkta yer bulamadıklarını belirten Yenimahalleliler, otoparkın genişletilmesi konusunda önerilerde bulundu. Ankette bazı pazarcıların etiket fiyatlarında oynama yaptıkları da tespit edildi. Zabıtalar tarafından anında denetlenen pazarcılar, önce uyarıldı, uyarılara kulak asmayan pazarcılara ise Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi.

Yenimahalle zabıtasına tam puan
Memnuniyet sorularında ise en çok tebrik edilen belediye zabıtalarının düzgün bir şekilde çalışması ve pazar alanlarının temizliği oldu. Yenimahalle zabıtasından ve belediyenin alan temizliğinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerini sundu.
Sorunların kısa sürede çözülmesi için bürokratlarına talimat verdiğini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bizim gözümüzden kaçan ama vatandaşlarımızın gördüğü sorunlar olabilir. Bu yüzden anketleri vatandaşlarımızla birlikte hareket edelim diye yapıyoruz. Anketlerin sonucuna göre de hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ankete katılıp bizlere yardımcı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle” dedi.

Zabıtalardan ilçe pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara memnuniyet anketi

Zabıtalardan ilçe pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara memnuniyet anketi

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