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  4. Zabıtaya kızıp üzerine benzin dökerek kendini yakmıştı! Kömür satıcısı hayatını kaybetti

Zabıtaya kızıp üzerine benzin dökerek kendini yakmıştı! Kömür satıcısı hayatını kaybetti

18.01.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Süleyman Ekici (63) boş arazide sattığı mangal kömürü çuvallarını almasını isteyen zabıta ekiplerine kızarak, üzerine benzin döküp kendini yaktı. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan ve tedavi altına alınan Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Dehşete düşüren olay, Beldibi Mahallesi, Emekcikli Sokak'taki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce boş araziye gelerek kömür satışı yapan Süleyman Ekici'yi çuvalları kaldırması için uyardı. Dün yine öğleden sonra boş araziye gelen zabıta ekipleri, Ekici'yi bir kez daha uyararak çuvalları kaldırmasını istedi.

Çıkan tartışmanın ardından Ekici, aracından aldığı ve içerisinde benzin olan bidonu üzerine dökerek, çakmakla ateşe verdi. Yanan Ekici, acıyla koşmaya başladı. Bu sırada bir kişi, Ekici'nin üzerine su döküp, battaniye de sararak alevleri söndürdü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri, Ekici'yi ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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KURTARILAMADI

Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar oluşan Ekici, ilk tedavinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan ve 2 çocuğu olduğu belirtilen Ekici, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Bu arada olayın ardından 2 tanık ile zabıta ekiplerinin ifadesi alındı. Ekici ile zabıta ekipleri arasında geçen konuşmaların bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Ekici'nin zabıta ekiplerine "Belediyenin görevi vatandaşa yardımcı olmak, böyle olmaz" dediği duyuldu.

DHA

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Muğla
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