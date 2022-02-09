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Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

08.02.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminde çok efor sarf etmeden şık görünemek aynı zamanda soğuk havalara karşı hazırlıklı olmak ister misiniz? Birkaç parça ile bu çok kolay. İhtiyacınız olan şey yalnızca doğru parçaları bir araya getirmek. Siz de zahmetsiz şıklığı sevenlerdenseniz hazırladığımız pantolon kazak ve bot kombinlerine mutlaka göz atın!

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

Kim demiş soğuk havalarda şık olmak mümkün değil diye? Üstelik şık görünmek, detaylı kombinler yapmak için çok fazla zahmete girmenize hiç gerek yok. Çoğu zaman işe veya okula giderken hızlıca hoş ve şık bir görünüm elde etmek için bir kazak, bir pantolon ve bir bot yeter de artar bile. Uğraşsız bir biçimde sizi şık gösterecek kombinleri sizin için derledik. Gelin birlikte inceleyelim.

1. Dantelin zarif ve iddialı şıklığı

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

Kış aylarında çok düşünmeden hızlıca kombinleyebileceğiniz şık parçaları tercih ediyorsanız balıkçı yaka kazak modellerine mutlaka göz atmanızı öneririz. Fit kesimi ile vücuda güzel bir şekilde oturan kazakların dantel detaylı tasarımları da son derece şık bir görünüme sahip. Böyle bir kazağı, dar paça bir pantolon ve şık bir botla kombinleyerek ister işe ister şık bir restorana yemeğe giderken tercih edebilirsiniz. Göz alıcı dantel detayı sayesinde kolye takmaya bile ihtiyaç duymayacağınız bu kazağı tercih zarif küpelerle tamamlayabilirsiniz.

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2. Her kombine uyabilecek bir pantolon modeli

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

Dantel detayıyla yeterli gösterişe sahip olan kazağın altına düz siyah dar kesim bir pantolon tercih edebilirsiniz. Bikelife markasının likralı tayt pantolonu bu kombin için biçilmiş kaftan desek abartmış olmayız. %100 pamuktan üretilen likralı pantolon vücudunuzu sararak size son derece fit bir görünüm kazandıracak. Her kombinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu pantolonu sevdiğiniz botlarınızla giyebileceğiniz gibi dilerseniz stilettolarla da kullanabilirsiniz. Son derece rahat bir kullanıma sahip olan tayt pantolon modelini günlük giyimde spor ayakkabılarla tercih ederek daha rahat ve günlük bir görünüm de elde edebilirsiniz.

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Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

3. Sıradan kombinlerin yıldızı olabilecek botlar

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

Kaliteli ürünleri ve geniş ayakkabı koleksiyonuyla sık tercih edilen markalar arasında yer alan Nine West'in siyah renkli kovboy tarzı siyah botlarıyla dantel detaylı kazak ve streç pantolonla oluşturduğunuz kombini tamamlayabilirsiniz. Sade ama şık görünümü ile her renk pantolon ile kullanılabilen bu botlar en sıradan kombinlerin bile yıldızı olacak. Bunun yanı sıra jeanlerden mini eteklere, mini elbiselerden maxi eteklere kadar her parçaya çok yakışacak bu botlar yüksek olmayan topuklarıyla da gün içerisinde sizi yormayacak. İster işe ister katılacağınız etkinliklere giderken rahatlıkla tercih edebileceğiniz kovboy tarzı botlar hem gündüz hem gece kombinlerinizin vazgeçilmez parçalarından olmaya aday.

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4. Şıklığınız ile dikkatleri üzerinize çekmeye hazır olun

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

"Kazakla şıklık olur mu?" diyorsanız DeFacto'nun bu kazak modelini görmemişsiniz demektir. Markanın sadelik ve şıklığı bir arada sunduğu bu kazak modeli özellikle puantiyeli şifon kol detayıyla dikkat çekiyor. Bir jeanle tercih ettiğinizde daha spor bir görünüm elde edebileceğiniz kazak günlük kullanım için oldukça şık bir seçim. Her ortamda kullanabileceğiniz bu işlevsel parça ile ofis şıklığınızı da tamamlamanız mümkün. Özellikle siyah pantolonlarla çok şık duracak ve kendini gösterecek olan bu model rahatlığıyla da kalbinizi çalacak. Bisiklet yakalı bu parçayı zevkinize uygun kolyelerle süsleyerek stilinizi tamamlayabileceğinizi de hatırlatalım.

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5. Şıklığı detaylarda gizli

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

Çok düşünmeden ve efor sarf etmeden şık bir görünüm için çoğu zaman küçük detaylar yeter de artar bile. Şık bir kazağın altına tercih ettiğinizde her ortamda rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir pantolon arıyorsanız Grenj Fashion markasının önden yırtmaçlı pantolon modeline mutlaka göz atmalısınız. Yüksek bel kesimiyle alt karın bölgesini iyi bir şekilde toparlayan pantolon modelinin paçalarında bulunan yırtmaç detayı hem şıklığınıza şıklık katacak hem ayakkabılarınızın şıklığını da ortaya çıkaracak. Dar kesim normal bel veya crop kesimli bluzlarla son derece şık bir uyum yakalayacak olan pantolon modelini ister ofis ister gece kombinlerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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6. Şık ve rahat bir bot modeli...

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

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Şık kazak ve pantolonla kombinleyebileceğiniz hem rahat hem şık görünümlü bir bot arıyorsanız SailLaker's markasının bu modeli tam size göre. Deri ve süetin bir arada kullanıldığı ve metal zımba detaylarıyla son derece şık bir görünüme sahip olan bot, hem yırtmaçlı pantolonun altında hem de siyah skinny pantolonlarla hoş bir uyum yaratacak. Ayrıca bu bot modelini dilerseniz siyah opak külotlu çorap ve mini bir elbiseyle de kombinleyebilirsiniz. Kısa topuklu olması sayesinde gün boyu konforlu bir şekilde kullanabileceğiniz bot modelini hem ofis stilinizde hem günlük giyiminizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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7. Zarif yaka modeli ile göz alıcı

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

Kaliteli ve şık giyim ürünleriyle dikkat çeken Trendyolmilla markasının karmen yaka siyah kazak modeli ofis stilinizin yıldız parçası olmaya aday. %100 akrilikten üretilen triko kazak, fit kalıbıyla vücudunuzu sararak son derece şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak. Pantolonların yanı sıra mini etek ve deri şortlarla da rahatlıkla kombinleyebileceğiniz kazak modelini ister işte ister sosyal aktivitelerinizde tercih edebilirsiniz. Bu kazak modelini zevkinize uygun bir kolye modeli ve gösterişli büyük küpelerle ile kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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8. Ofis stiliniz için şık bir pantolon modeli...

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

Siyah karmen yaka kazağınızla kombinleyebileceğiniz Olalook markasının bu yüksek belli havuç model pantolonu ile ofis stilinize şıklık katabilirsiniz. Kemer detayıyla son derece şık bir görünüme sahip olan bu pantolon, hem bootielerle hem stilettolarla uyum sağlayacak bir model. Karmen yaka kazağınız ve botlarınızla kış mevsiminde efor sarfetmeden şık bir görünüm elde edebileceğiniz bu pantolonu dilerseniz gece kombinlerinize de dahil edebilirsiniz. Gri renkli bu pantolon modelini siyah parçaların yanı sıra dilerseniz kemikten renginden kırmızıya, bordodan hardal rengine kadar birçok farklı renkte parça ile kombinleyebilirsiniz.

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9. İnce topuklu botlarla zarif stilinizi ortaya koyun

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

Havuç model pantolonunuz ve karmen yaka triko kazağınızla oluşturacağınız kombininizi tamamlamak için bu ince topuklu bot modeli harika bir seçim olabilir. İnce topuğu ve sivri burnuyla son derece zarif ve şık bir görünüme sahip olan süet bot bilekte biten havuç model pantolonların yanı sıra skinny pantolonlara da çok yakışacak. Ayrıca bot, mini eteklerin altında da çok şık duracak bir tasarıma sahip. Çorap gibi bileği saran yapısıyla son derece rahat bir kullanım sunan bot modeli yumuşacık süet dokusuyla da tarzınızı tamamlayacak.

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10. Maskülen bir şıklık için...

Zahmetsiz ancak şık kombin severlere özel pantolon, kazak, bot kombinleri

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Yüksek topuklarla rahat edemiyor ve kombininize de maskülen bir şıklık katmak istiyorsanız gri havuç pantolonun altına dünyaca ünlü Dr Martens markasının botlarını da tercih edebilirsiniz. Kalın tabanı sayesinde boyunuzu da olduğundan uzun gösterecek olan bot modelini ayrıca dilerseniz elbise ve eteklerinizin altına diz üstü çoraplarla tercih edebilirsiniz. Bu botu mom jeanlerinizle kullanarak daha spor bir görünüm de elde edebilirsiniz. Stilinizde maskülen parçalara yer vermeyi seviyorsanız kalitesiyle uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu bot modeline mutlaka göz atmanızı öneririz.

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