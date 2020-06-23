Zamanı durduran 10 farklı kırışıklık maskesi ve tarifleri

Yaşın ilerlemesi, sağlıksız beslenme, yorgunluk ve karşılaşılan stresli durumlar gibi birçok sebep yüzünden cildimiz her geçen gün yaşlanıyor ve bunun doğal bir sonucu olarak kırışıklıklar ortaya çıkıyor. Hem cilt güzelliğine zarar veren hem de psikolojik açıdan negatif bir etki yaratan bu kırışıklıklardan kurtulmak ya da henüz kırışıklık oluşmadan önceden önlem almak için çeşitli yöntemler mevcut. Evinizde hazırlayabileceğiniz doğal maskeler yardımıyla cildinizi sağlıklı bir görüntüye kavuşması mümkün. Cilt Kırışıklıkları Neden Olur? Cilt kırışıkları: Kırışıklıklar ilerleyen yaşın doğal bir getirisi olabileceği gibi bazı dış faktörlerin etkisiyle erken yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Temel olarak cildin elastikiyetini kaybetmesiyle ortaya çıkmaya başlayan kırışıklıklar, cildin aşırı seviyede güneşe maruz kalmasıyla kendini gösterebilir.

Çöl ya da sert ve kuru iklim koşullarında yaşayan ve gerekli önlemleri almayan kişilerde de kırışıklıklar gözlenebilir.

Kötü alışkanlıkların da cilt kırışıklıkları nı doğrudan etkilediği biliniyor. Aktif sigara içenlerin yanı sıra pasif olarak çok fazla sigara dumanına maruz kalanların da kırışıklık şikayetleriyle karşılaşma ihtimalleri oldukça fazladır.

nı doğrudan etkilediği biliniyor. Aktif sigara içenlerin yanı sıra pasif olarak çok fazla sigara dumanına maruz kalanların da kırışıklık şikayetleriyle karşılaşma ihtimalleri oldukça fazladır. Mimiklerin çok fazla kullanılması yüzünden çatık kaş çizgisi oluşabilir ve göz çevresindeki kırışıklıklar artış gösterebilir.

Çok fazla makyaj yapılması ve buna bağlı olarak cildin kurulaşma problemiyle karşı karşıya kalması kırışıklık problemini ortaya çıkarabilir.

Hava kirliliğinin yoğun olduğu bir bölgede yaşayanların ve fazla egzersiz yapmayanların da daha erken yaşlarda kırışıklık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Kırışıklık Önleyici Maskeler Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz maskeler ile kırışıklık probleminin önüne geçmeniz ve var olan kırışıklıklardan kurtulmanız mümkün. Ancak bu maskeleri uygularken karışımları yüzünüze sürmeden önce maskenin içeriğinde yer alan ürünlere karşı alerjik bir reaksiyona sahip olup olmadığınıza dikkat etmenizde fayda var. Eğer vücudunuz belli bir maddeye karşı hassasiyet gösteriyorsa ve karışımlardan birinde bu madde varsa çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

1. Yoğurt maskesi Yoğurt maskesi sayesinde cildin üst katmanı temizlenir ve cildin nemlenmesi sağlanır. Geniş gözeneklerin küçültülmesine yardımcı olan yoğurt maskesi, cildin yumuşamasını sağlar ve cildi doğal bir parlaklığa kavuşturur. Düzenli olarak uygulandığı sürece kırışık oluşumunu önlemesinin yanı sıra var olan kırışıklıkların derinleşmesinin önüne geçer. Kuru ciltler için de son derece ideal olan yoğurt maskesini cildi yağlı olanlar kullanırken 4-5 damla limon suyu ekleyebilirler. Kırışıklık için yoğurt maskesini hazırlarken gereksinim duyacağınız malzemeler arasında: Bir çay kaşığı sade yoğurt,

Yarım çay kaşığı portakal suyu,

Yarım muz ve

Bir çay kaşığı bal bulunuyor. Maskeyi hazırlamak için: Muzu çatalla ezin ve daha sonra tüm malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın.

Karışımı hazırladıktan sonra parmak uçlarınızla yüzünüze masaj yaparak güzelce uygulayın.

Karışımın 15 dakika kadar bekledikten sonra ılık bir suyla yüzünü yıkayıp durulayın.

kadar bekledikten sonra ılık bir suyla yüzünü yıkayıp durulayın. Sonrasında isterseniz nemlendirici kullanarak maskenin etkisini artırabilirsiniz.

Eğer cildiniz çok kuruysa bu maskeyi haftada iki defa kullanmanız daha yararlı olacaktır. 2. Limon maskesi Limonun cilde katkısı oldukça fazladır. Cildin sıkılaşmasına katkı sağlayan limon cildin üzerindeki fazlı yağları alır ve asitli yapısı sayesinde cilt lekelerinin görünümünü hafifleterek görünmez hale getirir. Karbonatla beraber kullanmanız halinde bir peeling etkisi yaratır ve kırışıklıkların görünme ihtimalini düşürür. Yağlı bir cildi olanlar bu maskeyi haftada bir kez uygulayabilirler. Limon maskesi için ihtiyacınız olan malzemeler:

Yalnızca yarım limon suyu ve iki tatlı kaşığı karbonattır. Yapılışı ve kullanımı: Limonla karbonatı yoğun bir kıvama gelinceye kadar güzelce karıştırın.

İstediğiniz kıvama geldikten sonra karışımı boynunuza ve yüzünüze sürün ve on dakika bekleyin.

Daha sonra yüzünüzü ılık su yardımıyla temizleyebilirsiniz. Bu maskeyi uygularken iki noktaya dikkat etmeniz gerekiyor: Eğer kuru bir cilt yapısına sahipseniz limonun kurutucu etkisi yüzünden cildinizde tahriş oluşabilir. Bu yüzden kuru cilde sahip olanların bu maske yerine diğer alternatiflere yönelmesi daha sağlıklı olacaktır. İkinci dikkat edilmesi gereken nokta ise maskeyi yaptıktan sonra güneşe çıkmamak gerektiğidir. Eğer maskenin etkisi geçmeden güneşe çıkarsanız limonun etkisi yüzünden güneş ışınları cildinizi kötü etkileyebilir. 3. Badem maskesi Cilt sağlığına çok önemli katkılar sunan E vitamini, demir, lif, çinko, kalsiyum ve folik asit gibi vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin olan badem maskesi sayesinde yorgun görünen cildinizi canlandırabilir, cildinize parlak bir görünüm kazandırabilir ve kırışıklıkların önüne geçebilirsiniz. Düzenli kullanımda çok önemli katkılar sunan badem maskesini hazırlamak için: Bir avuç bademi gece yatarken yarım kase süte yatırın.

Sabah uyandığınızda bademlerin kabuğunu soyun. Gece sütte dinlenmeye bıraktığınız için kabuklar oldukça kolay soyulacaktır.

Daha sonra rondodan geçirin ya da havanda dövün.

Sürülecek kıvam aldıktan sonra badem maskesini bütün yüzünüze uygulayın ve yarım saat kadar bekledikten sonra ılık su yardımıyla yüzünüzü durulayın.

Badem pahalı bir ürün olduğu için maskesi de biraz masraflı olabilir ama cildinizin kendine gelmesi için belirgin bir iyileşme görülene kadar her gün maskeyi uygulamanız yararınıza olacaktır. 4. Yumurta ve bal maskesi Yumurta ve balın ana malzemeler olduğu bu maske: İçeriğindeki her bir ürün cilt için ciddi faydalar sağlar.

Yumurta akı cildin sıkılaşmasına yardımcı olurken rezene yağı cilde esneklik tanır,

Sandal ağacı ise yağı sayesinde kan dolaşımı hızlandırır ve yeni cilt hücrelerinin üretimini tetikler.

Bal ise nemi hapsedip cildin yumuşamasına katkı sağlar. Bu maskeyi haftada bir kez uygulamanız cilt sağlığınız için ciddi gelişmeler görmenize ve cildinizdeki kırışıklıkların önüne geçmenize yardımcı olacaktır. Maskeyi hazırlamak için: Bir yumurta akıyla bir yemek kaşığı bal, dört damla rezene yağı ve beş damla sandal ağacı yağını bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.

Daha sonra kuru haldeki yüzünüze bu karışımı masaj yaparak uygulayın ve yirmi dakika kadar bekleyin.

Arzu ederseniz maskeyi dekolte bölgesine ve boyna da uygulayabilirsiniz.

Daha sonra ılık su yardımıyla maskeyi yüzünüzden çıkartabilirsiniz. 5. Muz maskesi Kırışıklık için bitkisel çözümlerden bir diğeri de cildin yenilenmesine yardımcı olan muz maskesidir. İçeriğindeki antioksidan, vitamin ve mineraller sayesinde cilde son derece önemli katkılar sağlayan muz maskesi oldukça kolay bir şekilde hazırlanabiliyor. Haftada iki defa uygulanması yeterli olan bu maskeyi yapmak için:

Çok fazla olgunlaşmamış ve kararmamış yapıda olan bir muzu çatalla ezin.

Daha sonra yüzünüze sürüp yarım saat kadar bekleyin.

Yarım saat geçtikten sonra ılık suyla yüzünüzü temizleyin ve nemlendirici kreminizi yüzünüze sürün. Muzun nemlendirici bir etki vermesini isterseniz bir tatlı kaşığı bal ile karıştırabilirsiniz. 6. Avokado maskesi Kuru ciltler yağlı ciltlere kıyasla daha çabuk kırışmaya başlar ve kırışıklıklar da daha derin olur. Cildin kurumasını önlemek, nemli bir yapıda kalmasını sağlamak için sık sık nemlendirici kullanıp güneşten korunmanın yanı sıra içtiğiniz su miktarını artırıp bir de avokado maskesi gibi maskeleri uygulamanız etkili bir sonuç almanızı sağlayacaktır. Bu maskeyi hazırlamak için ihtiyaç duyduğunuz malzemeler şunlardır: İki çay kaşığı avokado ,

, İki çay kaşığı bal ve

Bir adet yumurta sarısı. Anti aging etki sağlayan bu maskeyi hazırlarken: İlk olarak avokadoyu çatalla bir güzel ezin.

Daha sonrasında yumurta sarısı ve bal ile bir kabın içerisinde karıştırın.

Karışım güzel bir kıvam aldıktan sonra parmak uçlarınızı kullanarak yüzünüze ve boynunuza sürün.

Göz çevresi için maske olarak da kullanabileceğiniz karışımı yarım saat kadar bekledikten sonra ılık su yardımıyla yüzünüzden çıkartın. 7. Havuç maskesi Kırışıklıkları gidermek için kullanılan kremleri incelerseniz birçoğunun içeriğinde bitkisel A vitamini olarak da bilinen retinol maddesinin yer aldığını göreceksiniz. Retinol: Bedende yeni cilt hücresi üretimini destekler ve cildin kendini yenileyip kırışıklıkları azaltmasını mümkün kılar. Anti aging etkisi sayesinde kırışıklık oluşumunu geciktiren retinol açısından zengin olan havuç maskesi ise pahalı kozmetik ürünlerin sunduğu etkiyi çok daha ucuza ve daha doğal bir şekilde sağlıyor. Maskeyi hazırlamak için: Üç adet orta boy havucu haşlayın.

Daha sonra bu haşlanmış havuçlar sıcaklığını korurken rondoya atın ya da çatalla havuçlar püre kıvamını alana kadar güzelce ezin.

Elde ettiğiniz pürenin üzerine bir yemek kaşığı bal ilave edin ve iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı yüz ve boyun bölgenize sürdükten sonra yaklaşık 15 dakika kadar bekleyin.

kadar bekleyin. Bekleme süresi geçince ılık su yardımıyla maskeyi yüzünüzden temizleyebilirsiniz. 8. Elma ve kayısı kürü Maskeyi hazırlamak için: Bir tane sert kırmızı yapıdaki elmanın kabuğunu ince bir şekilde soyun.

Daha sonra sert bir kayısının çekirdeğini çıkarın ve ortadan ikiye bölünmüş şekilde tencereye koyun.

İki fincan su ve elma kabuklarını da kayısının yanına atarak kaynatın. Karışımı lapa haline getirin. Gerekirse blenderdan yardımıyla da kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

Karışım soğuduktan sonra yüzünüze uygulayın ve yarım saat kadar bekleyin.

Süre dolunca ılık suyla yüzünüzü durulayın. Haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır. 9. Sandal ağacı tozu maskesi Antik çağlardan günümüze kadar ulaşmayı başaran sandal ağacı, kırışıklık tedavisi için kullanılan en etkili doğal kaynaklardan biridir. Cilt dokusunu sıkılaştıran ve cildin daha genç görünmesini sağlayan sandal ağacı, kendine özgü cilt tonlama özelliklerine de sahiptir. Bu maskede kullanılan bir diğer malzeme olan gül suyu ise hoş kokusuyla birlikte cildin parlak ve genç bir yapıya gelmesini destekler.