Zamanın etkilerine mucizevi çözüm: Plazma Enerjisi

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, yaşlanma etkileri ve kırışıklıkların önüne geçen plazma enerjisiyle ilgili tüm detay bilgileri bizler için paylaştı. Plazma teknolojisi çok basit bir fiziksel ilkeye dayanır. Enerji girişi altında madde hal değiştirir, katı sıvıya dönüşür, sıvı gaza. Gaza daha fazla enerji girişi olduğunda iyonize olur ve maddenin dördüncü hali olan enerji yoğun plazma haline geçer. Plazma enerjisini üreten Plazma Cosmetics Pen cihazıdır. Plazma Cosmetics Pen cihazı ortamda gaz halinde bulunan azot ve su buharını yüksek enerji ile plazma haline dönüştürerek etki eder. Bunun sonucunda oluşan iyon bulutu cilt yüzeyini etkiler ve çok hızlı olarak yenilenme sağlar. Cilde hiç temas etmeden, ısıyı diğer dokulara iletmeden, tedavi edilen dokuların süblimasyonu (katıdan direk gaz haline geçiş veya buharlaştırma) sağlanır. Plazma sisteminde cihazın ucu elektriksel bir enerji üreterek deri ile cihaz arasında bulunan havadaki gazın iyonizasyonunu sağlar. Böylece plazma enerjisi nanometre boyutunda (milimetrenin milyonda biri) istenmeyen problemli cilt alanını anında iyonize ederek buharlaştırır.

Tedavi edilen dokular süblime olurken istenmeyen ısının çevre dokulara ve cilt altı katmana (subkutan yağlı doku) iletilmesi önlenir. Böylece atmosferik gazlar iyonize hale geçerken ortaya çıkan plazma enerjisi sadece cihazın gördüğü milimetrik alanda kalır çevre dokular bu olaydan etkilenmezler. Aynı noktada yaklaşık 200-300 nanometre (milimetrenin milyonda biri) derinliğe ulaştığı için işlem oldukça güvenlidir. Ameliyatsız, kansız, dikişsiz, izsiz tedavi olanağı sağlar. Estetik ve kozmetik açıdan oldukça güzel sonuçlar alınmasına imkan tanır. Plazma enerjisini kullanan sistem ne bir Lazer, ne bir Koter, ne de bir Radyofrekans cihazıdır. CİLT YAŞLANMASI VE KIRIŞIKLIKLAR 1. Genetik Faktörlerle Belirlenen İç Yaşlanma Anne ve babadan geçen genetik olarak programlanmış yaşlanmadır ve değiştirilemez. Herkeste farklı oranda görülür, bu nedenle aynı yaştaki iki kişide tamamen farklı şekilde cilt yaşlanması görebiliriz. 2. Çevresel Faktörlerle Belirlenen Dış Yaşlanma Bu tip yaşlanma cilde dıştan zarar veren etkenlerle oluşur ve normal yaşlanma sürecini hızlandırır. Çevresel yaşlanmada en önemli faktör güneş ışınlarıdır (Foto-Yaşlanma).

Ayrıca sigara kullanımı, kötü beslenme, ilaçlar, yanlış kozmetik kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı, stres, hormonal bozukluklar, metabolik ve sistemik hastalıklar deri yaşlanmasını hızlandıran faktörlerdir. İki yaşlanma farkını vücudunuzda görmek isterseniz güneş görmeyen kapalı bölgenizdeki cildinizle, güneş gören açık bölgenizdeki cildinizi karşılaştırın. Kapalı bölgelerde yaşlanma daha çok iç yaşlanmayı, açık bölgelerdeki yaşlanma ise dış yaşlanmayı gösterir. Yaşlanma sürecinin %20’sini iç yaşlanma, %80’nini çevresel faktörlere bağlı dış yaşlanma oluşturur. Üst derideki yaşlı hücreler zamanla ölür ve dökülür. Yerine daha aşağıdan gelen genç hücreler geçer, bu döngü ortalama ayda bir kez olur. Yaşlanma ile birlikte bu döngü yavaşlar. Eski hücreler yenilenmez ve atılamaz, cilt daha pürüzlü kaba ve nemsiz olur. Daha alttaki deri bölümü hyalüronik asit, kollajen ve elastin liflerden oluşur. Bunlar cildin sıkı, gergin ve elastik olmasını sağlar, yaşlanma süreciyle birlikte kollajen ve elastik lifler azalır yapısı bozulur. Cilt sarkar, incelir kırışıklıklar ve çizgiler oluşur.