Zaporijya nükleer santrali Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam eden Rus ordusu tarafından vuruldu. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporjiya ile ilgili ABD Başkanı biden ve Zelenski görüşme gerçekleştirdi. Çıkan haberler sonrası Zaporijya nükleer santrali nerede? Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santralindeki haritadaki konumu nedir? Yangın söndürüldü mü? Tehlike devam ediyor mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Avrupa'nın en büyük nükleer santral Zaporijya ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Zaporijya Rus İmparatorluğu döneminde 1921 yılına dek Dinyeper Nehri'nin sahilinde bulunan ve Ukrayna'nın Zaporijya Oblastı'nın idarî merkezi olan şehirdir. Zaporijya nükleer santrali bu kentte bulunmaktadır. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ HARİTADAKİ KONUMU NEDİR?

RUSYA'NIN VURDUĞU ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rus ordusu, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya saldırdı. Bunun üzerine santral sahasında yangın çıktı.

Olay dünyayı ayağa kaldırdı. Geniş yankı uyandıran saldırı Rus güçlerinin izin vermesi sonrası Ukrayna itfaiyesi tarafından söndürüldü.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİNDEKİ YANGIN SEBEBİYLE TEHLİKE DEVAM EDİYOR MU?

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

