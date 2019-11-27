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Zarftan çıkan tozda, kimyasal bulguya rastlanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:07 | Son Güncelleme

AKSARAY'da açılan zarfın içinden çıkan toz üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmadı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da açılan zarfın içinden çıkan toz üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik bulguya rastlanmadı. Polis, zarfı iş yerine bırakan kişiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir ize rastlamazken, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor. Karantina altında tutulan ve yapılan tetkiklerinde sağlık problemi tespit edilmeyen 5 kişi ise dün taburcu edilmişti.
Hamidiye Mahallesi'nde oturan ve bir haftadır İstanbul'da olan, cep telefonu satan İlyas Köse (51), pazar günü Aksaray'a döndüğünde, iş yerine uğradı. İddiaya göre, kapının altından atılan zarfı alan Köse, eve gidip açtığında içinde toz olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Tozun kimyasal madde olma ihtimali üzerine AFAD ekipleri, ilk önce evde ve binada kimyasal ve biyolojik ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18) ile o sırada apartmana giren komşuları Bahtışen Altın (56), tozdan etkilenebilecekleri ihtimali üzerine tedbir amaçlı, evin önüne kurulan çadırda dezenfekte edildi. Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde karantina altına alındı. 5 kişi, sağlık problemine rastlanılmayınca dün taburcu edildi. Evi halen mühürlü olan Köse ailesi ise bir yakının yanına yerleşti.
TOZDA KİMYASAL MADDEYE RASTLANMADI
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Ankara'ya gönderilen tozdan alınan numunede yapılan ilk incelemede herhangi bir kimyasal ve biyolojik maddeye, karantina altına alınan 5 kişinin tetkiklerinde de sağlık problemine rastlanılmadığını belirtti.
Olayın ardından zarfı iş yerinin kapısının altından atan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, şu ana kadar zarfı bırakan kişinin izine rastlamazken, çalışmasını sürdürüyor.
'ZARFI AÇINCA KIZARIKLIK VE KAŞINTI BAŞLADI'
İlyas Köse yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
"Ben İstanbul'da idim. İş yerimin kapısının altından isimsiz zarf atılmış. Evde zarfı açınca, benim, eşimin ve oğlumun yüzünde kızarıklık ve kaşıntı başladı. Oğlumda mide bulantısı oldu. Bunun üzerine 112 Acil Servisi’ni aradık. AFAD ekipleri de gereğini yaptılar. Bizi karantina altına aldılar. Kan tahlili ve serum yaptılar. Dün taburcu olduk ama numunelerin incelenmesi devam ediyor. Evimiz ve dükkanımız mühürlü giremiyoruz."
Zarfın içinden bir kartpostal çıktığını ifade eden Köse, "Zarfın içinde eski husumetli olduklarımızın isimleri yazılı olan bir kartpostal vardı. El yazısı ile ailecek bayramımızı kutlamıştı. Zannetmiyorum onların yapacağını ama şüphelendiğim 7 ismi polise bildirdim. Gereken yapılacaktır" dedi.
Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Köse, "Benim, ailemin ve komşumuzun sağlık durumu iyi. Komşumuz da o sırada alttaki garajdan çıkıyormuş, merdiven boşluğunda rast gelince, onun da etkilenebileceği şüphesiyle onu da karantina altına aldılar" dedi.

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