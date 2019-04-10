Zarif Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarını ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, uluslararası topluma ABD'nin Devrim Muhafızları kararına karşı çıkma çağrısında bulundu.

İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Zarif, başkent Tahran'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarını ziyaret etti.

Görüşmeye, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali Caferi, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Besiç Komutanı Gulam Hüseyin Gaybperver katıldı.

ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusuna ilişkin kararının askerler ve siyasetçiler arasındaki birliği daha da artırdığını belirten Zarif, "Amerikalıların bu gülünç girişimi, onların bölgedeki umutsuzluğunun bir işaretidir." dedi.

Bölgedeki ABD askerlerinin İran güçleri için "kolay lokma" olduğunu savunan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Caferi ise "Amerikalılar, İran'a yönelik bir askeri saldırıya cüret edemez. Bunu kendileri de biliyor." ifadesini kullandı.