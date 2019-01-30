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Zarif: “IKBY’nin istikrarı İran için önemli”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 06:08 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) istikrarı ve güvenliğinin ülkesi için önemli olduğunu söyledi.Bağdat’taki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bu sabah IKBY’nin Erbil kentinde düzenlenen bir ekonomik forum çerçevesinde IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) istikrarı ve güvenliğinin ülkesi için önemli olduğunu söyledi.
Bağdat’taki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bu sabah IKBY’nin Erbil kentinde düzenlenen bir ekonomik forum çerçevesinde IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. İki taraf arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Zarif, Neçirvan Barzani’yi “Yakın dostumuz” diye nitelendirerek, “Kürtlerle ortak bir tarihimiz var. Halepçe kentinin kimyasal silahlarla bombalanması bütün İranlıları ağlatmıştı” dedi. Ülkesinin IKBY için önemli bir ortak olduğunu ve hiç kimsenin Kürtlerle ilişkilerini koparamayacağını söyleyen Zarif, “İki tarafın birbirine ihtiyacı vardır. İşbirliği yapılmadıkça bölgede güven ve istikrarın sağlanması mümkün değildir" dedi.
Terör örgütü DEAŞ’a karşı her iki tarafın aynı safta savaştığını ve kanlarının birbirine karıştığını söyleyen İranlı Bakan, “Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin yeni hükümeti kurma konusundaki çalışmalarını desteklerken, ikili ilişkilerin iyileşmesinden memnuniyet duyuyoruz. IKBY’de güçlü bir hükümetin kurulmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.
Forumda konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ise İran’ın her zaman IKBY’ye yardım elini uzattığını belirterek, “Başta Halepçe felaketinin sesini bütün dünyaya duyuran ve her zaman bize yardım elini uzatan İran ile kardeşçe ve dostane ilişkilerimiz var” dedi.
IKBY’de faaliyet gösteren İranlı şirketlerin IKBY’nin maruz kaldığı ekonomik krize karşı sabırlı bir tavır gösterdiğini kaydeden Barzani, “İranlı iş adamlarının maruz kaldıkları bütün sorunları çözmek için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

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