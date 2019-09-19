İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı "savaş sebebi" sayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Başkan Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa çekebilmek için "kandırmaya" çalışmakla suçlayarak, "Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler." ifadesini kullandı.

Zarif, Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla cevap verdi.

Pompeo'nun İran'a karşı savaşı kışkırttığını ifade eden Zarif, "B Takımı'nın kalıntıları ve hırslı müttefikleri Donald Trump'ı savaşa çekmek için aldatmaya çalışıyor. Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler. Onlar hala çok kibirli oldukları için 4 yıl önce bitiremedikleri (İran'dan) çok daha küçük olan Yemen'le savaşta bedel ödüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, bir diğer mesajında ise ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, nisan ayında Teksas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık." dediği görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: