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Zarif'ten ABD ve Suudi Arabistan'a "savaş uyarısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "B Takımı'nın kalıntıları ve hırslı müttefikleri Donald Trump'ı savaşa çekmek için aldatmaya çalışıyor. Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler. Onlar hala çok kibirli oldukları için 4 yıl önce bitiremedikleri (İran'dan) çok daha küçük olan Yemen'le savaşta bedel ödüyorlar"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan petrol tesislerine düzenlenen saldırıyı "savaş sebebi" sayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Başkan Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa çekebilmek için "kandırmaya" çalışmakla suçlayarak, "Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler." ifadesini kullandı.

Zarif, Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırıda İran'ı suçlamayı sürdürerek, saldırıyı savaş sebebi saymasına Twitter hesabından paylaştığı mesajlarla cevap verdi.

Pompeo'nun İran'a karşı savaşı kışkırttığını ifade eden Zarif, "B Takımı'nın kalıntıları ve hırslı müttefikleri Donald Trump'ı savaşa çekmek için aldatmaya çalışıyor. Kendi iyilikleri adına aradıklarını elde etmemeleri için dua etmeliler. Onlar hala çok kibirli oldukları için 4 yıl önce bitiremedikleri (İran'dan) çok daha küçük olan Yemen'le savaşta bedel ödüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, bir diğer mesajında ise ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, nisan ayında Teksas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Ben CIA direktörüydüm. Yalan söyledik, aldattık ve çaldık." dediği görüntüleri paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Eski alışkanlıklar açıkçası kolay kolay gitmiyor. Yalanlar ve aldatma ile dökülen kanları ve halkın hazinesinden yaptığı harcamaları umursamayan yabancı müşterilere (Suudi Arabistan) yalakalık son günlerde zirveye çıktı."

Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı görevden alınan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i, ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçluyor.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen SİHA saldırısı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Pompeo, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran yönetimi ise saldırılarda rolü olduğuna ilişkin iddiaları reddediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Mike Pompeo Zarif

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