Zatürre aşısı uyarısı: Covid-19'dan korumuyor!

Zatürreden korunma noktasında zatürre aşısı ile ilgili bilgi veren Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Uçar, “Yaşadığımız pandemi nedeniyle risk grubunda olmayan kişiler de zatürre aşısı yaptırmak istiyor. Ancak zatürre aşısını Covid-19’a karşı hiçbir koruyuculuğu yoktur” dedi.

BAZI TÜRLERİ BULAŞICI!

Bakteriler başta olmak üzere virüs, parazit gibi çeşitli mikroorganizmalar akciğer dokusunun iltihaplanmasına yani zatürreye neden oluyor. Her yıl 12 Kasım Dünya Zatürre Günü’nde toplumun geniş bir kesimi için hayati riske neden olabilen zatürreye dikkat çekiliyor.

Genellikle kişinin ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan ve normalde hastalığa yol açmayan mikroplar, bağışıklık sistemi zayıf düştüğünde akciğere inerek zatürreye dönüşebiliyor. Bazı zatürre türlerinin bulaşıcı olduğuna değinen Dr. Gamze Uçar, “Bu nedenle kalabalık yerler, kapalı alanlar, okullar, askeriye ve yurtlar bulaşmada daha riskli alanlar. Ancak zatürrenin ortaya çıkmasında bulaşmadan çok kişinin vücut direncini kıran risk faktörleri rol oynuyor. Zatürreye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral enfeksiyonlar ise çok bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi ağız ve burun salgısı bulaşmış bardak, çatal-kaşık, mendil gibi eşyalarla da bulaşabilirler” diyor.