Zatürre spor yapan kişileri de etkiliyor! Korunmak için ne yapmalıyız?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Cem Mutlu, spor yapan dinç kişilerin bile zatürreye yakalanabileceğini, bu nedenle herkesin tedbirli davranması gerektiğini söyledi.

Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zatürrenin yani tıbbi terimiyle pnömoninin sık görülen bir hastalık olduğunu söyledi.

Zatürrenin dünyada yaklaşık 450 milyon insanı etkilediğine ve yaklaşık 4 milyon ölüme neden olabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkati çeken Mutlu, "Günümüzde Kovid-19 tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Kovid-19, zatürreye neden olabilen bir hastalık. Bu nedenle son günlerde hem zatürre hem de ölüm sayısında tüm dünyada artış var." dedi.

Mutlu, zatürrenin bir enfeksiyon hastalığı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zatürre, mikroorganizmaların akciğer dokusuna ulaşmasıyla gelişen bir hastalık. Normalde akciğerlerimizde mikroorganizmaların olmaması gerekiyor ancak çeşitli nedenlerle bu mikroorganizmalar alt solunum yoluna indiğinde burada hava yollarından ziyade akciğer dokusunu oluşturan hava keseciklerinin içerisinde üreyerek orada hastalığa neden olabiliyorlar. Bu, hava keselerinin sıvıyla dolmasına neden oluyor. Bu da hastalarda nefes darlığı oluşturuyor. Yani zatürre aslında bir enfeksiyon hastalığı."