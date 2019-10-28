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Zatürreden gittiği hastanede organlarının ters yönde olduğu anlaşıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, zatürre teşhisiyle hastaneye sevk edilen 9 yaşındaki çocuğun iç organlarının ters yönde olduğu belirlendi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, zatürre teşhisiyle hastaneye sevk edilen 9 yaşındaki çocuğun iç organlarının ters yönde olduğu tespit edildi.

Zatürre teşhisiyle geçen şubat ayında Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edilen Görkem Ala'nın yapılan kontrollerinde organlarının ters olduğu ve kalbinin sağ tarafta bulunduğu anlaşıldı.

Zatürre tedavisinin ardından taburcu edilen ve geçen hafta apandisit rahatsızlığı nedeniyle aynı hastaneye başvuran Ala, sol tarafında bulunan apandisitin başarılı bir ameliyatla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı doktor Sertaç Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kalbinin sağda olmasının "situs inversus totalis" olarak isimlendirildiği belirtti.

Bunun, toplumda 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebilecek bir durum olduğunu anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Bu durumda apandisit de sol alt kadranda bulunur. Hastaların çoğu yaşamı boyunca hiçbir belirti ve sıkıntı vermeden normal yaşamlarını devam ettirmektedirler. Hastamız son olarak bize apandisit rahatsızlığı ile ilgili başvurdu. Normal hastalarda sağda görülen apandisit belirtileri, situs inversus totalisli hastalarda sol alt kadranda görülebilir ve tanı zorlaşabilir."

Akman, ameliyat sonrasında hastanın iyileşme döneminin de diğer hastalardan farklı olmadığını kaydetti.

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