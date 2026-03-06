Zayıflama iğnesi mi kullanıyorsunuz? Bu gerçekleri bilin!

Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, 3 bin 200’den fazla kişinin verilerini altı klinik deney üzerinden inceledi.

Araştırma sonuçlarına göre, ilaç kullanımının bırakılmasından sonraki 52 hafta içinde katılımcılar, verdikleri kilonun ortalama yüzde 60’ını geri aldı.

KİLO KAYBININ ÜÇTE İKİSİ GERİ ALINABİLİYOR

Araştırmacılar, kilo geri alımının 60. haftadan sonra yavaşlamaya başladığını ve uzun vadede hastaların başlangıçta verdikleri kilonun yaklaşık yüzde 25’ini koruyabildiğini belirtti.

KAYIP KİLONUN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAS OLABİLİR

Uzmanlar, tedavi sırasında verilen kilonun yaklaşık yarısının kas kütlesinden oluşabileceğini söyledi. Tedavi bırakıldıktan sonra alınan kilonun çoğunlukla yağdan oluşması durumunda, yağ-kas dengesi tedavi öncesine göre kötüleşebilir ve bu durum uzun vadede sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

GLP-1 İLAÇLARI NASIL ÇALIŞIYOR?

Kilo verme iğneleri, GLP-1 reseptör agonistleri olarak bilinen bir ilaç grubuna ait. Bu ilaçlar, vücutta doğal olarak bulunan GLP-1 hormonunu taklit ederek:

Kan şekeri seviyelerini düzenliyor

İştahta baskı oluşturarak daha az yemek yemeyi sağlıyor

Başlangıçta tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilen ilaçlar, son yıllarda obezite tedavisinde de kullanılmaya başlandı.

UZMANLARDAN UYARI: YAŞAM TARZI ÖNEMLİ

Araştırmanın yazarlarından Brajan Budini, ilaçların iştahı baskılayarak kişinin daha hızlı doymasını sağladığını belirtti ve ekledi: "İlaçlar bırakıldığında iştah üzerindeki baskı ortadan kalkıyor ve bu durum hızlı kilo artışına yol açabilir" dedi.

Diğer yazar Steven Luo ise hem doktorların hem de hastaların ilaç bırakıldıktan sonra kilo artışı riskine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılar ayrıca, kilo geri kazanımının yağ ve kas oranı açısından nasıl gerçekleştiğinin gelecekteki çalışmalarla daha detaylı incelenmesi gerektiğini belirtti.

Çalışmanın sonuçları eClinicalMedicine dergisinde yayımlandı.