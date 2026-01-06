Zayıflama ilacını bırakanlar anlattı: Verilen kilo geri mi geliyor?

Zayıflama ilacını bırakan birçok kişi, iştahın kısa sürede ve yoğun biçimde geri geldiğini söyledi.

AÇLIK HİSSİ GERİ DÖNÜYOR, KİLO ARTIŞI HIZLANIYOR

İlacı kullanırken bastırılan açlık hissi, bırakıldıktan sonra adeta kontrolsüz bir şekilde yeniden ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre bu durum, vücudun eski denge noktasına dönme çabasından kaynaklanıyor.

"BİR ANDA BEYNİMDE BİR ŞEY AÇILIYOR"

BBC International’a konuşan satış yöneticisi Tanya Hall, zayıflama ilacını bırakmayı defalarca denediğini ancak her seferinde yoğun yeme isteğiyle karşılaştığını anlattı.

Hall, bu durumu "Bir anda beynimde bir şey açılıyor ve 'Her şeyi ye' diyor" sözleriyle ifade etti.

Başlangıçta ilacı sadece denemek için kullandığını belirten Hall, kilo verdikten sonra iş hayatında daha ciddiye alındığını düşündüğünü söyledi. Ancak tedavinin ilk dönemlerinde mide bulantısı, uykusuzluk, baş ağrısı ve saç dökülmesi gibi yan etkiler yaşadı. Tüm bu zorluklara rağmen 38 kilo verdi.

İlacı bıraktığı anda aşırı yeme davranışının geri dönmesi Hall’u korkuttu. Bu nedenle, yan etkilerine rağmen ilacı tamamen bırakmakta zorlandığını dile getirdi.

ANİ BIRAKMA "TSUNAMİ ETKİSİ" OLUŞTURUR

BBC’ye değerlendirmelerde bulunan Dr. Hussain Al Zubaidi, zayıflama ilaçlarının aniden bırakılmasının bazı hastalarda ciddi sonuçlar doğurabildiğini söylüyor.

Zubaidi’ye göre bu durum, "Çığ ya da tsunami etkisi" şeklinde yaşanabilir.

Mevcut verilere dikkat çeken Zubaidi, ilacı bırakan kişilerin 1 ila 3 yıl içinde verdikleri kiloların yüzde 60 ila 80’ini geri aldığını belirtiyor. Açlık hissi, ilacı kestikten sonraki ilk günlerde bile geri dönebilir.

İLACI BIRAKMAYI BAŞARANLAR DA VAR

Zayıflama ilacını bırakmayı başaranlardan biri olan Ellen Ogley ise sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor olduğunu anlattı. Hayati bir ameliyat öncesi aşırı kilosu nedeniyle ciddi risklerle karşı karşıya kalan Ogley, son çare olarak bu ilaçlara başvurduğunu söyledi.

İlaç kullanımıyla birlikte duygusal yeme davranışının tamamen ortadan kalktığını ifade eden Ogley, 16 hafta sonunda dozu kademeli olarak azalttı. Toplamda 22 kilo veren Ogley, daha aktif bir yaşama geçtiğini, moral bozukluğu yaşadığında yemeğe yönelmek yerine koşuya çıktığını belirtti.

Ancak ilacı tamamen bıraktıktan sonra kilonun yavaş yavaş artmasının psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu da ekledi.

UZMANLAR UYARIYOR: DESTEK ŞART

Uzmanlara göre zayıflama ilacını bırakan kişiler için en kritik nokta, sürecin destekle yürütülmesi. İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (NICE), hastaların ilaç sonrası en az bir yıl boyunca danışmanlık ve takip desteği almasını öneriyor.

Zayıflama ilaçları, birçok kişi için güçlü bir araç olsa da uzmanlar kalıcı başarının ancak yaşam tarzı değişikliği ve uzun vadeli destekle mümkün olabileceğini vurguladı.