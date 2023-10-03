Zayıflamak isteyenler dikkat! İşte kilo verdirmeyi hızlandıran 5 gıda

Kilo kaybını hızlandırmanın en iyi yollarından biri diyetinize düşük kalorili yiyecekler eklemektir. Kilo vermeye çalışırken, düşük enerji yoğunluğuna sahip veya düşük kalorili yiyecekler yemek süreci hızlandırabilmektedir. Aynı zamanda lifli gıdalar tüketmek de zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

SEBZELER

Sebzelerin çoğunluğu düşük kalorilidir ve hacim veya ağırlık bakımından yüksektir. Sebzeler çok fazla kalori almadan kilo vermeye yardımcı olabilecek bol miktarda su, lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Düşük kalorili gıdaların bazı kaynakları arasında salata yeşillikleri, kuşkonmaz, havuç, domates, brokoli ve kabak yer alır. Brokoli, karnabahar, lahana, Bürüksel lahanası gibi liften zengin besinler de daha fazla kaliteli protein içerir. Yüksek lif, protein ve düşük kalorileri ile zayıflamaya yardımcı besinlerdir.

BAKLAGİLLER

Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlıdır. Mercimek, kuru fasülye, barbunya ve nohut, bu besin grubu içerisinde yer alan besinlerdir. Yağ oranı azaltılarak pişirilmesi, günlük yağ tüketiminin azaltılmasını sağlar.

TAM TAHILLAR

Tam tahıllar veya tahıllarla yapılan gıdalar genellikle karbonhidrat olarak sınıflandırılır. Tahıllar, yulaf, ekmek ve makarna gibi tam tahıllar, vücudun daha uzun saatler boyunca tok kalmasına yardımcı olan ve açlığı uzak tutan lif içeriğiyle dolu olduklarından inanılmaz tam tahıl kaynaklarıdır. Ancak birçok karbonhidratın enerji yoğunluğu yüksek olduğundan tüketirken porsiyon büyüklüğüne dikkat etmek gerekir.

YAĞLAR

Yağlar genellikle kilo kaybı için sağlıksız gıdalar olarak kabul edilir, ancak büyük yağların yüksek enerji yoğunluğuna sahip gıdalar olduğunu ve diğer bazı gıdalardan daha sağlıklı olduğunu çok az biliyoruz. Bazı sağlıklı yağ kaynakları arasında fındık yağı, zeytinyağ, keten tohumu vb. bulunuyor.

PROTEİN

Protein ve süt ürünleri kilo kaybı söz konusu olduğunda, yüksek lif, kalsiyum ve demir içeriğinden dolayı beslenmemize en çok protein ve süt ürünlerini dahil ederiz. Protein oranı yüksek ancak yağ ve kalori oranı düşük yiyecekler, ideal kilo verme diyetine harika bir katkı sağlar. Tabağınızda protein açısından zengin gıdalara yer vermek, tokluk hissini artırır ve sağlıksız kilo alımına yol açmadan açlığı önler. Düşük kalorili bazı sağlıklı protein kaynakları arasında fasulye, bezelye, mercimek, balık, yağsız et ve kümes hayvanları, süt, yoğurt, peynir ve yumurta akı gibi az yağlı veya yağsız süt ürünleri bulunur.

